https://sputniknews.com.tr/20240318/buyukelci-antonov-anlatti-putinin-zaferi-sonrasi-abdnin-plani-ne-1081797899.html
Büyükelçi Antonov anlattı: Putin'in zaferi sonrası ABD'nin planı ne?
Büyükelçi Antonov anlattı: Putin'in zaferi sonrası ABD'nin planı ne?
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçim zaferi sonrası ABD'nin 'anti-Rusya' projesinden... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T10:36+0300
2024-03-18T10:36+0300
2024-03-18T10:36+0300
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ABD'nin Rusya halkının iradesini görmezden geleceğini düşündüğünü söyleyen Antonov, Washington'dan seçim tebriği gelme ihtimalinin sorulması üzerine "Onların Devlet Başkanı'nı zafer nedeniyle tebrik etmesi için kırmızı kar yağması lazım. ABD'liler 'anti-Rusya' projesinden vazgeçmeyecek" yanıtını verdi.Seçimlerin ABD'de yaşayan Rusların yaşanan olaylara çok büyük bir ilgi duyduğunu gösterdiğini belirten Antonov, "Washington'un dış politikası, önceki yıllara kıyasla çok daha fazla insanı endişelendirmeye başladı. ABD'nin Rusofobi politikası çöktü" ifadelerini kullandı.Rus büyükelçi, Putin'e duyulan güvenin Washington'un politikasının doğru olup olmadığına dair tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdığının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:Rusya'daki devlet başkanlığı seçiminde oy pusulaların yüzde 99'dan fazlası sayılmış durumda. Elde edilen sonuca göre Rus lider Putin, yüzde 87.31'lik rekor oyla bir dönem daha görevine devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20240316/rus-buyukelci-antonov-abd-rusya-ile-ikili-iliskileri-gommeye-calisiyor-1081757425.html
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rusya, abd, rusya-abd ilişkileri, anatoliy antonov, büyükelçi, abd büyükelçiliği, rusya'nın washington büyükelçiliği, diplomasi, rusofobi, dış politika
rusya, abd, rusya-abd ilişkileri, anatoliy antonov, büyükelçi, abd büyükelçiliği, rusya'nın washington büyükelçiliği, diplomasi, rusofobi, dış politika
Büyükelçi Antonov anlattı: Putin'in zaferi sonrası ABD'nin planı ne?
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçim zaferi sonrası ABD'nin 'anti-Rusya' projesinden vazgeçmeyeceğini ifade etti.
ABD'nin Rusya halkının iradesini görmezden geleceğini düşündüğünü söyleyen Antonov, Washington'dan seçim tebriği gelme ihtimalinin sorulması üzerine "Onların Devlet Başkanı'nı zafer nedeniyle tebrik etmesi için kırmızı kar yağması lazım. ABD'liler 'anti-Rusya' projesinden vazgeçmeyecek" yanıtını verdi.
Seçimlerin ABD'de yaşayan Rusların yaşanan olaylara çok büyük bir ilgi duyduğunu gösterdiğini belirten Antonov, "Washington'un dış politikası, önceki yıllara kıyasla çok daha fazla insanı endişelendirmeye başladı. ABD'nin Rusofobi politikası çöktü" ifadelerini kullandı.
Rus büyükelçi, Putin'e duyulan güvenin Washington'un politikasının doğru olup olmadığına dair tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdığının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:
ABD'liler bize her geçen gün daha acı verici darbeler vuruyor, büyükelçiliğimiz küçültülüyor, ancak bugünkü oylamada Federal Meclis'e konuşmasında belirlenen dış politika görevlerinin uygulanmasına yönelik çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini görüyorum.
Rusya'daki devlet başkanlığı seçiminde oy pusulaların yüzde 99'dan fazlası sayılmış durumda. Elde edilen sonuca göre Rus lider Putin, yüzde 87.31'lik rekor oyla bir dönem daha görevine devam edecek.