https://sputniknews.com.tr/20240318/buyukelci-antonov-anlatti-putinin-zaferi-sonrasi-abdnin-plani-ne-1081797899.html

Büyükelçi Antonov anlattı: Putin'in zaferi sonrası ABD'nin planı ne?

Büyükelçi Antonov anlattı: Putin'in zaferi sonrası ABD'nin planı ne?

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçim zaferi sonrası ABD'nin 'anti-Rusya' projesinden... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T10:36+0300

2024-03-18T10:36+0300

2024-03-18T10:36+0300

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ABD'nin Rusya halkının iradesini görmezden geleceğini düşündüğünü söyleyen Antonov, Washington'dan seçim tebriği gelme ihtimalinin sorulması üzerine "Onların Devlet Başkanı'nı zafer nedeniyle tebrik etmesi için kırmızı kar yağması lazım. ABD'liler 'anti-Rusya' projesinden vazgeçmeyecek" yanıtını verdi.Seçimlerin ABD'de yaşayan Rusların yaşanan olaylara çok büyük bir ilgi duyduğunu gösterdiğini belirten Antonov, "Washington'un dış politikası, önceki yıllara kıyasla çok daha fazla insanı endişelendirmeye başladı. ABD'nin Rusofobi politikası çöktü" ifadelerini kullandı.Rus büyükelçi, Putin'e duyulan güvenin Washington'un politikasının doğru olup olmadığına dair tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdığının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:Rusya'daki devlet başkanlığı seçiminde oy pusulaların yüzde 99'dan fazlası sayılmış durumda. Elde edilen sonuca göre Rus lider Putin, yüzde 87.31'lik rekor oyla bir dönem daha görevine devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20240316/rus-buyukelci-antonov-abd-rusya-ile-ikili-iliskileri-gommeye-calisiyor-1081757425.html

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