https://sputniknews.com.tr/20240316/rus-buyukelci-antonov-abd-rusya-ile-ikili-iliskileri-gommeye-calisiyor-1081757425.html

Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Rusya ile ikili ilişkileri gömmeye çalışıyor

Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Rusya ile ikili ilişkileri gömmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, ABD Başkanı Biden’ın Putin’e yönelik açıklamalarının ikili ilişkileri gömme arzusunu ortaya koyduğunu belirtti. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T16:38+0300

2024-03-16T16:38+0300

2024-03-16T16:38+0300

dünya

rusya

abd

anatoliy antonov

vladimir putin

joe biden

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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik son açıklamasına dikkat çekerek, söz konusu kabul edilemez açıklamanın Washington’un ikili ilişkileri gömme ve Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma arzusunu ortaya koyduğunu söyledi.Antonov, “Kabul edilemez sıradaki çıkış, ikili ilişkileri ‘gömme’ ve Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma arzusundan vazgeçmeyen Washington’un Rus düşmanlığı çizgisiyle tamamen uyumludur. Birbiri ardına fiyaskolar yaşayan yönetimin dış politika zayıf faaliyetlerinin sonuçlarından gelen acizlik ortada” diye konuştu.Washington’un Rusya’nın çokuluslu halkının devlet başkanlığı seçimlerinde geleceklerini tayin ettikleri bayram havasını bozmak için boşuna çabalamaktan geri kalmadığına dikkat çeken Antonov, oylama henüz sona ermemişken ABD’li yetkililerin sonuçlarını tanınmak ve gözlemcilere yönelik ‘cezai’ eylemlerle tehdit etiklerini vurguladı.Rus Büyükelçi, “Aynı zamanda, uzaktan e-oylama kaynaklarına yönelik hacker saldırılarında (Batılı ülkelerin de yardımı olan) bir artış olduğunu görüyoruz. Üstelik Ukraynalı Bandera yanlılarının sivil halka yönelik bir dizi terör eylemi ve sabotaj nedeniyle herhangi bir kınama yapılmıyor. Bunlar, küresel çoğunluğun körü körüne takip etmesi gereken Batı demokrasisinin kötü şöhretli idealleri mi?” diye sözlerini tamamladı.ABD Başkanı Joe Biden, Rus mevkidaşı hakkında hiçbir türlü söylemden çekinmiyor. Son olarak dün İrlanda’nın geleneksel bayramları arasında yer alan Aziz Patrick Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Biden, Putin’in ‘karşı konulması gereken bir haydut’ olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240313/putin-batili-ulkeler-her-seye-gucu-yeten-abdye-guvenmelerine-ragmen-aciz-kaldi-1081642460.html

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