https://sputniknews.com.tr/20240318/ozkan-ugursuz-ilk-mfo-konseri-bir-sene-once-buradaydi-1081796494.html

Özkan Uğur'suz ilk MFÖ konseri: 'Bir sene önce buradaydı'

Özkan Uğur'suz ilk MFÖ konseri: 'Bir sene önce buradaydı'

Sputnik Türkiye

MFÖ grubu, Özkan Uğur'un kaybının ardından ilk konserlerini verdi. Mazhar Fuat ve Fuat Güner konser sırasında duygusal anlar yaşadı, zaman zaman Özkan Uğur'un... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T09:50+0300

2024-03-18T09:50+0300

2024-03-18T09:50+0300

yaşam

mfö

özkan uğur

konser

mazhar alanson

fuat güner

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MFÖ grubu, geçtiğimiz sene 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur'suz Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk kez sahne aldı. Duygusal anların yaşandığı gecede ekranda sık sık Uğur'un fotoğraflarına yer verildi. Seyirciler Özkan Uğur'u ayakta alkışlarken, Alanson ve Güner, arkadaşlarını gözyaşları içinde andı. Güner, "Bir sene önce burada, bu salondaydı. O yüzden bugün tekrar biz, "Merhaba" diyelim dedik hepinize" dedi.Şarkıları ve rol aldığı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan sanatçı Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenfomayı tedavi sürecinin ardından atlatmıştı. Hastalığı nükseden usta müzisyenin yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıkmıştı.Hayranları sanatçıdan gelecek iyi haberi beklerken, Özkan Uğur, geçen temmuz ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230817/ozkan-ugurun-hayatini-kaybetmesinin-ardindan-mazhar-alansondan-ilk-paylasim-1074711401.html

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mfö, özkan uğur, konser, mazhar alanson, fuat güner