https://sputniknews.com.tr/20240318/ozkan-ugursuz-ilk-mfo-konseri-bir-sene-once-buradaydi-1081796494.html
Özkan Uğur'suz ilk MFÖ konseri: 'Bir sene önce buradaydı'
Özkan Uğur'suz ilk MFÖ konseri: 'Bir sene önce buradaydı'
Sputnik Türkiye
MFÖ grubu, Özkan Uğur'un kaybının ardından ilk konserlerini verdi. Mazhar Fuat ve Fuat Güner konser sırasında duygusal anlar yaşadı, zaman zaman Özkan Uğur'un... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T09:50+0300
2024-03-18T09:50+0300
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yaşam
mfö
özkan uğur
konser
mazhar alanson
fuat güner
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MFÖ grubu, geçtiğimiz sene 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur'suz Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk kez sahne aldı. Duygusal anların yaşandığı gecede ekranda sık sık Uğur'un fotoğraflarına yer verildi. Seyirciler Özkan Uğur'u ayakta alkışlarken, Alanson ve Güner, arkadaşlarını gözyaşları içinde andı. Güner, "Bir sene önce burada, bu salondaydı. O yüzden bugün tekrar biz, "Merhaba" diyelim dedik hepinize" dedi.Şarkıları ve rol aldığı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan sanatçı Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenfomayı tedavi sürecinin ardından atlatmıştı. Hastalığı nükseden usta müzisyenin yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıkmıştı.Hayranları sanatçıdan gelecek iyi haberi beklerken, Özkan Uğur, geçen temmuz ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230817/ozkan-ugurun-hayatini-kaybetmesinin-ardindan-mazhar-alansondan-ilk-paylasim-1074711401.html
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mfö, özkan uğur, konser, mazhar alanson, fuat güner
mfö, özkan uğur, konser, mazhar alanson, fuat güner
Özkan Uğur'suz ilk MFÖ konseri: 'Bir sene önce buradaydı'
MFÖ grubu, Özkan Uğur'un kaybının ardından ilk konserlerini verdi. Mazhar Fuat ve Fuat Güner konser sırasında duygusal anlar yaşadı, zaman zaman Özkan Uğur'un görüntüleri ekrana yansıtıldı.
MFÖ grubu, geçtiğimiz sene 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur'suz Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk kez sahne aldı.
Duygusal anların yaşandığı gecede ekranda sık sık Uğur'un fotoğraflarına yer verildi.
Seyirciler Özkan Uğur'u ayakta alkışlarken, Alanson ve Güner, arkadaşlarını gözyaşları içinde andı. Güner, "Bir sene önce burada, bu salondaydı. O yüzden bugün tekrar biz, "Merhaba" diyelim dedik hepinize" dedi.
Şarkıları ve rol aldığı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan sanatçı Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenfomayı tedavi sürecinin ardından atlatmıştı.
Hastalığı nükseden usta müzisyenin yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıkmıştı.
Hayranları sanatçıdan gelecek iyi haberi beklerken, Özkan Uğur, geçen temmuz ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.