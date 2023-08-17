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https://sputniknews.com.tr/20230817/ozkan-ugurun-hayatini-kaybetmesinin-ardindan-mazhar-alansondan-ilk-paylasim-1074711401.html
Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından Mazhar Alanson'dan ilk paylaşım
Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından Mazhar Alanson'dan ilk paylaşım
Özkan Uğur'un MFÖ grubundan arkadaşı Mazhar Alanson, 52 yıllık dostunun yaşamını yitirmesi sonrası ilk kez paylaşım yaptı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T10:44+0300
2023-08-17T10:44+0300
yaşam
özkan uğur
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MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yenik düştü. Uğur, 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlandı. Mazhar Alanson da 52 yıllık dostu Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinden günler sonra ilk kez paylaşım yaptı.Uğur için yapılan bir çizimi paylaşan Alanson, paylaşımına "Kim çizdiyse ellerine sağlık" notunu düştü.Alanson, Özkan Uğur'un ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. (Gözyaşlarıyla) Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım" diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230811/mazhar-alanson-55-yillik-dostu-ozkan-uguru-anlatti-halk-ozkani-seviyordu-1074564066.html
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özkan uğur, mfö
özkan uğur, mfö

Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından Mazhar Alanson'dan ilk paylaşım

10:44 17.08.2023
© AAMFÖ grubu
MFÖ grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA
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Özkan Uğur'un MFÖ grubundan arkadaşı Mazhar Alanson, 52 yıllık dostunun yaşamını yitirmesi sonrası ilk kez paylaşım yaptı.
MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yenik düştü. Uğur, 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlandı.
Mazhar Alanson da 52 yıllık dostu Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinden günler sonra ilk kez paylaşım yaptı.
Uğur için yapılan bir çizimi paylaşan Alanson, paylaşımına "Kim çizdiyse ellerine sağlık" notunu düştü.
Alanson, Özkan Uğur'un ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. (Gözyaşlarıyla) Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım" diye konuşmuştu.
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
YAŞAM
Mazhar Alanson 55 yıllık dostu Özkan Uğur'u anlattı: 'Halk, Özkan'ı seviyordu'
11 Ağustos, 14:51
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