https://sputniknews.com.tr/20240318/modern-rusya-tarihinde-katilim-orani-rekoru-kirildi-yuzde-7744-1081800157.html
Modern Rusya tarihinde katılım oranı rekoru kırıldı: Yüzde 77.44
Modern Rusya tarihinde katılım oranı rekoru kırıldı: Yüzde 77.44
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 15-17 Mart'ta devlet başkanlığı seçiminde 87.1 milyondan fazla Rusya vatandaşının oy kullandığını... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T11:28+0300
2024-03-18T11:28+0300
2024-03-18T11:45+0300
dünya
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
seçim
seçim sonuçları
katılım
ella pamfilova
rusya merkez seçim komisyonu
vladimir putin
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Merkez Seçim Komisyonu Bilgi Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Pamfilova, "Sabah saat 10:00 itibarıyla bu seçimlere toplamda 87 milyon 113 bin 127 saygıdeğer seçmenimiz katıldı. Yani katılım oranı ülkemizde ilk kez rekor, eşsiz düzeyde gerçekleşti, bu hiçbir zaman olmamıştı; yüzde 77.44" dedi.Pamfilova, seçimin resmi sonucunu 21 Mart Perşembe günü saat 11:00'de düzenleyecekleri basın toplantısıyla ilan edeceklerini bildirdi.Ülke genelindeki sandık komisyonlarının çalışmalarını neredeyse tamamladığını ve oy pusulalarının yüzde 99.74'ünün 'Vıborı' adlı devlet otomatik seçim sistemine girildiğini anlatan Pamfilova, resmi olmayan sonuçları buna dayanarak açıklayabildiklerini kaydetti.'Vatandaşlar ülkeyi savunabildiğimiz için uzun yıllar sonra ilk kez gurur duydu'Bu arada Pamfilova, Rusya vatandaşlarının ülkeyi savunabildikleri için uzun yıllar sonra ilk kez gurur duyduklarını kaydetti.Pamfilova, "Farkında olmadan Batı'ya onların tutumu karşısında bizim de birlik olduğumuzu gösterdik. Bence bu da çok önemli bir nedendi. Şimdi herkes bunu konuşuyor, ben sadece tekrarladım. Bununla gurur duyuyoruz. Uzun yıllar sonra ilk kez vatandaşlarımız hep birlikte vatanı savunabildiğimiz için gurur duydular. Ruslar kimseye bir şey kanıtlamak istemedi, ancak bağımsız bir halk olduklarını ve kalkınma için her şeyi yaptıklarını kendilerine gösterdiler" ifadelerini kullandı.'Uluslararası gözlemcilere minnettarız'Pamfilova, seçimleri ve Rusya'da seçim zamanında gerçekte neler olup bittiğini izlemeye gelen tüm uluslararası gözlemcilere minnettar olduklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240318/putinden-secim-sonrasi-ilk-aciklama-gucun-kaynagi-halktir-1081782418.html
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2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, seçim, seçim sonuçları, katılım, ella pamfilova, rusya merkez seçim komisyonu, vladimir putin
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, seçim, seçim sonuçları, katılım, ella pamfilova, rusya merkez seçim komisyonu, vladimir putin
Modern Rusya tarihinde katılım oranı rekoru kırıldı: Yüzde 77.44
11:28 18.03.2024 (güncellendi: 11:45 18.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 15-17 Mart'ta devlet başkanlığı seçiminde 87.1 milyondan fazla Rusya vatandaşının oy kullandığını belirterek katılım oranında yüzde 77.44'le modern Rusya tarihinin rekorunun elde edildiğini söyledi.
Merkez Seçim Komisyonu Bilgi Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Pamfilova, "Sabah saat 10:00 itibarıyla bu seçimlere toplamda 87 milyon 113 bin 127 saygıdeğer seçmenimiz katıldı. Yani katılım oranı ülkemizde ilk kez rekor, eşsiz düzeyde gerçekleşti, bu hiçbir zaman olmamıştı; yüzde 77.44" dedi.
Pamfilova, seçimin resmi sonucunu 21 Mart Perşembe günü saat 11:00'de düzenleyecekleri basın toplantısıyla ilan edeceklerini bildirdi.
Ülke genelindeki sandık komisyonlarının çalışmalarını neredeyse tamamladığını ve oy pusulalarının yüzde 99.74'ünün 'Vıborı' adlı devlet otomatik seçim sistemine girildiğini anlatan Pamfilova, resmi olmayan sonuçları buna dayanarak açıklayabildiklerini kaydetti.
'Vatandaşlar ülkeyi savunabildiğimiz için uzun yıllar sonra ilk kez gurur duydu'
Bu arada Pamfilova, Rusya vatandaşlarının ülkeyi savunabildikleri için uzun yıllar sonra ilk kez gurur duyduklarını kaydetti.
Pamfilova, "Farkında olmadan Batı'ya onların tutumu karşısında bizim de birlik olduğumuzu gösterdik. Bence bu da çok önemli bir nedendi. Şimdi herkes bunu konuşuyor, ben sadece tekrarladım. Bununla gurur duyuyoruz. Uzun yıllar sonra ilk kez vatandaşlarımız hep birlikte vatanı savunabildiğimiz için gurur duydular. Ruslar kimseye bir şey kanıtlamak istemedi, ancak bağımsız bir halk olduklarını ve kalkınma için her şeyi yaptıklarını kendilerine gösterdiler" ifadelerini kullandı.
'Uluslararası gözlemcilere minnettarız'
Pamfilova, seçimleri ve Rusya'da seçim zamanında gerçekte neler olup bittiğini izlemeye gelen tüm uluslararası gözlemcilere minnettar olduklarını söyledi.