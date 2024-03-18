https://sputniknews.com.tr/20240318/misir-ile-yunanistan-arasinda-yuksek-isbirligi-konseyi-kuruldu-1081791282.html
Mısır ile Yunanistan arasında Yüksek İşbirliği Konseyi kuruldu
Mısır ile Yunanistan arasında Yüksek İşbirliği Konseyi kuruldu
Sputnik Türkiye
Mısır ve Yunanistan, iki ülke arasında Yüksek İşbirliği Konseyi kurulmasına yönelik ortak bildiri imzaladı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T05:54+0300
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Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in başkent Kahire'de iki ülke arasında Yüksek İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzaladığı belirtildi.Cumhurbaşkanlığının açıklamasında konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.Dün de Mısır ile Avrupa Birliği (AB) arasında, ilişki düzeyinin stratejik ve kapsamlı ortaklığa yükseltilmesi deklarasyonu imzalanmıştı.
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mısır, mısır, yunanistan, avrupa, afrika, akdeniz, akdeniz, abdulfettah el sisi , kiryakos miçotakis, avrupa birliği, avrupa birliği
mısır, mısır, yunanistan, avrupa, afrika, akdeniz, akdeniz, abdulfettah el sisi , kiryakos miçotakis, avrupa birliği, avrupa birliği
Mısır ile Yunanistan arasında Yüksek İşbirliği Konseyi kuruldu
Mısır ve Yunanistan, iki ülke arasında Yüksek İşbirliği Konseyi kurulmasına yönelik ortak bildiri imzaladı.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in başkent Kahire'de iki ülke arasında Yüksek İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzaladığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığının açıklamasında konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Dün de Mısır ile Avrupa Birliği (AB) arasında, ilişki düzeyinin stratejik ve kapsamlı ortaklığa yükseltilmesi deklarasyonu imzalanmıştı.