https://sputniknews.com.tr/20240309/misir-cumhurbaskani-sisi-gazzenin-yeniden-insasi-icin-90-milyar-dolardan-fazla-paraya-ihtiyac-var-1081543498.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze'nin yeniden inşası için 90 milyar dolardan fazla paraya ihtiyaç var
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze'nin yeniden inşası için 90 milyar dolardan fazla paraya ihtiyaç var
Sputnik Türkiye
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırıları altında olan Gazze Şeridi’nin yeniden inşa edilmesinin maliyetinin 90 milyar... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T16:12+0300
2024-03-09T16:12+0300
2024-03-09T16:12+0300
israil- filistin çatışması
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için 90 milyar dolardan fazla paraya ihtiyaç duyulacağına inandığını belirterek Mısır'ın Filistin halkına ihanet edemeyeceğini ve onları korumak ve desteklemek için elinden geleni yapacağını belirtti.Mısır lideri Sisi konuşmasında, "Gazze Şeridi şu anda büyük bir trajediye tanıklık ediyor, binlerce insan öldü ve sektörün yeniden inşası için 90 milyar dolardan fazla harcama yapılması gerekecek" sözlerini kaydetti.Sisi, Mısır'ın 'Filistin halkına ihanet edemeyeceğini ve onları korumak ve desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacağını' ifade ederek Kahire'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Şerit halkına insani yardım ulaştırılması için azami çaba sarf ettiğini kaydetti. Sisi, Mısır'ın kara yoluyla yardım ulaştırmada karşılaşılan güçlükler nedeniyle Gazze'deki halka hava yoluyla yardım ulaştırmaya başladığını da söylerek aynı zamanda Şerit sınırındaki Refah Kapısı'nın '24 saat açık' olduğunu ve Mısırlı yetkililerin bu kapının kapasitesini en üst düzeye çıkarmaya çalıştığını doğruladı.Çatışmanın ülkeleyi olumsuz etkilediğini vurgulayarak krizi 'hem Mısır hem de tüm bölge için bir meydan okuma' nitelendirdi.Sisi, krizlerden geçtiklerini ancak ülkenin sınırlarını hem güneyde hem de diğer yönlerde sağlam tutmaya devam ettiklerini ifade ederen Mısır'ın bölgede istikrar ve barış unsuru olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/misir-cumhurbaskani-sisi-gazzedeki-durum-ateskesin-ertelenmesini-kaldiramaz-1081462896.html
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abdülfettah es sisi, mısır, ortadoğu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
abdülfettah es sisi, mısır, ortadoğu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze'nin yeniden inşası için 90 milyar dolardan fazla paraya ihtiyaç var
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırıları altında olan Gazze Şeridi’nin yeniden inşa edilmesinin maliyetinin 90 milyar dolar olduğunu söyledi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için 90 milyar dolardan fazla paraya ihtiyaç duyulacağına inandığını belirterek Mısır'ın Filistin halkına ihanet edemeyeceğini ve onları korumak ve desteklemek için elinden geleni yapacağını belirtti.
Mısır lideri Sisi konuşmasında, "Gazze Şeridi şu anda büyük bir trajediye tanıklık ediyor, binlerce insan öldü ve sektörün yeniden inşası için 90 milyar dolardan fazla harcama yapılması gerekecek" sözlerini kaydetti.
Sisi, Mısır'ın 'Filistin halkına ihanet edemeyeceğini ve onları korumak ve desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacağını' ifade ederek Kahire'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Şerit halkına insani yardım ulaştırılması için azami çaba sarf ettiğini kaydetti.
Sisi, Mısır'ın kara yoluyla yardım ulaştırmada karşılaşılan güçlükler nedeniyle Gazze'deki halka hava yoluyla yardım ulaştırmaya başladığını da söylerek aynı zamanda Şerit sınırındaki Refah Kapısı'nın '24 saat açık' olduğunu ve Mısırlı yetkililerin bu kapının kapasitesini en üst düzeye çıkarmaya çalıştığını doğruladı.
Çatışmanın ülkeleyi olumsuz etkilediğini vurgulayarak krizi 'hem Mısır hem de tüm bölge için bir meydan okuma' nitelendirdi.
Sisi, krizlerden geçtiklerini ancak ülkenin sınırlarını hem güneyde hem de diğer yönlerde sağlam tutmaya devam ettiklerini ifade ederen Mısır'ın bölgede istikrar ve barış unsuru olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.