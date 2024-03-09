https://sputniknews.com.tr/20240309/misir-cumhurbaskani-sisi-gazzenin-yeniden-insasi-icin-90-milyar-dolardan-fazla-paraya-ihtiyac-var-1081543498.html

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze'nin yeniden inşası için 90 milyar dolardan fazla paraya ihtiyaç var

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze'nin yeniden inşası için 90 milyar dolardan fazla paraya ihtiyaç var

Sputnik Türkiye

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırıları altında olan Gazze Şeridi’nin yeniden inşa edilmesinin maliyetinin 90 milyar... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T16:12+0300

2024-03-09T16:12+0300

2024-03-09T16:12+0300

israil- filistin çatışması

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için 90 milyar dolardan fazla paraya ihtiyaç duyulacağına inandığını belirterek Mısır'ın Filistin halkına ihanet edemeyeceğini ve onları korumak ve desteklemek için elinden geleni yapacağını belirtti.Mısır lideri Sisi konuşmasında, "Gazze Şeridi şu anda büyük bir trajediye tanıklık ediyor, binlerce insan öldü ve sektörün yeniden inşası için 90 milyar dolardan fazla harcama yapılması gerekecek" sözlerini kaydetti.Sisi, Mısır'ın 'Filistin halkına ihanet edemeyeceğini ve onları korumak ve desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacağını' ifade ederek Kahire'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Şerit halkına insani yardım ulaştırılması için azami çaba sarf ettiğini kaydetti. Sisi, Mısır'ın kara yoluyla yardım ulaştırmada karşılaşılan güçlükler nedeniyle Gazze'deki halka hava yoluyla yardım ulaştırmaya başladığını da söylerek aynı zamanda Şerit sınırındaki Refah Kapısı'nın '24 saat açık' olduğunu ve Mısırlı yetkililerin bu kapının kapasitesini en üst düzeye çıkarmaya çalıştığını doğruladı.Çatışmanın ülkeleyi olumsuz etkilediğini vurgulayarak krizi 'hem Mısır hem de tüm bölge için bir meydan okuma' nitelendirdi.Sisi, krizlerden geçtiklerini ancak ülkenin sınırlarını hem güneyde hem de diğer yönlerde sağlam tutmaya devam ettiklerini ifade ederen Mısır'ın bölgede istikrar ve barış unsuru olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240307/misir-cumhurbaskani-sisi-gazzedeki-durum-ateskesin-ertelenmesini-kaldiramaz-1081462896.html

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