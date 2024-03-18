https://sputniknews.com.tr/20240318/meteorolojiden-10-kent-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-karla-karisik-yagmur-bekleniyor-1081796808.html
Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı: 'Kuvvetli karla karışık yağmur bekleniyor'
Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı: 'Kuvvetli karla karışık yağmur bekleniyor'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. 10 il için sarı kodlu uyarı veren MGM, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T10:05+0300
2024-03-18T10:05+0300
2024-03-18T10:05+0300
yaşam
sarı kod
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu anadolu
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.'Kuvvetli karla karışık yağmur bekleniyor'Çığ tehlikesi10 kente uyarıMGM, 10 kent için ise sarı kodlu uyarıda bulundu:Sarı kod verilen iller: Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, ŞırnakSarı kodlu uyarı nedir?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240315/istanbulda-ogleden-sonra-icin-uyari-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1081724531.html
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sarı kod, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu, sağanak
sarı kod, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu, sağanak
Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı: 'Kuvvetli karla karışık yağmur bekleniyor'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. 10 il için sarı kodlu uyarı veren MGM, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi olduğunu duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
'Kuvvetli karla karışık yağmur bekleniyor'
"Yurdun güneydoğu bölgelerinde görülecek yağışların, Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin illeri ile Siirt ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş’un güney, Van’ın güney ve batı, Siirt ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MGM, 10 kent için ise sarı kodlu uyarıda bulundu:
Sarı kod verilen iller: Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.