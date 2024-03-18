https://sputniknews.com.tr/20240318/meteorolojiden-10-kent-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-karla-karisik-yagmur-bekleniyor-1081796808.html

Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı: 'Kuvvetli karla karışık yağmur bekleniyor'

Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı: 'Kuvvetli karla karışık yağmur bekleniyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. 10 il için sarı kodlu uyarı veren MGM, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T10:05+0300

2024-03-18T10:05+0300

2024-03-18T10:05+0300

yaşam

sarı kod

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu anadolu

sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.'Kuvvetli karla karışık yağmur bekleniyor'Çığ tehlikesi10 kente uyarıMGM, 10 kent için ise sarı kodlu uyarıda bulundu:Sarı kod verilen iller: Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, ŞırnakSarı kodlu uyarı nedir?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

https://sputniknews.com.tr/20240315/istanbulda-ogleden-sonra-icin-uyari-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1081724531.html

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sarı kod, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu, sağanak