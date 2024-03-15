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İstanbul’da öğleden sonrası için uyarı: 'Gök gürültülü sağanak geliyor'
İstanbul’da öğleden sonrası için uyarı: 'Gök gürültülü sağanak geliyor'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin neredeyse tamamında yağmur var. İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T14:17+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul için kuvvetli yağış bekleniyorMeteoroloji, İstanbul için özellikle cuma günü öğleden sonra sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.Hafta sonu hava nasıl olacak?Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.Sıcaklık düşüyorYarın 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.Yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Toz taşınımı geliyorGüneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 12Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19Samsun: Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı13Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
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hava durumu, istanbul, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, hafta sonu
hava durumu, istanbul, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, hafta sonu

İstanbul’da öğleden sonrası için uyarı: 'Gök gürültülü sağanak geliyor'

14:17 15.03.2024
© AA / Hakan Akgünİstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur
İstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AA / Hakan Akgün
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin neredeyse tamamında yağmur var. İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, İstanbul için özellikle cuma günü öğleden sonra sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Sıcaklık düşüyor

Yarın 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.
Yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Toz taşınımı geliyor

Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı13
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
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