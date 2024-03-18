https://sputniknews.com.tr/20240318/meteoroloji-tarih-verdi-ankaraya-kar-geliyor-1081811002.html
Meteoroloji tarih verdi: Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi: Ankara'ya kar geliyor
Sputnik Türkiye
Ankara'da yarın yağmur şeklinde başlayacak yağış, perşembe ve cuma günü kar yağışına dönecek. Kentte sıcaklıklar yağışla birlikte 4 dereceye kadar düşecek. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T15:52+0300
2024-03-18T15:52+0300
2024-03-18T16:08+0300
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kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.Yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.
https://sputniknews.com.tr/20240318/meteorolojiden-10-kent-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-karla-karisik-yagmur-bekleniyor-1081796808.html
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ankara, kar
Meteoroloji tarih verdi: Ankara'ya kar geliyor
15:52 18.03.2024 (güncellendi: 16:08 18.03.2024)
Ankara'da yarın yağmur şeklinde başlayacak yağış, perşembe ve cuma günü kar yağışına dönecek. Kentte sıcaklıklar yağışla birlikte 4 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.
Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.