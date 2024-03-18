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Valilik duyurdu: Fabrikada sanayi tüpü patladı, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
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https://sputniknews.com.tr/20240318/meteoroloji-tarih-verdi-ankaraya-kar-geliyor-1081811002.html
Meteoroloji tarih verdi: Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi: Ankara'ya kar geliyor
Sputnik Türkiye
Ankara'da yarın yağmur şeklinde başlayacak yağış, perşembe ve cuma günü kar yağışına dönecek. Kentte sıcaklıklar yağışla birlikte 4 dereceye kadar düşecek. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.Yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.
https://sputniknews.com.tr/20240318/meteorolojiden-10-kent-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-karla-karisik-yagmur-bekleniyor-1081796808.html
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Meteoroloji tarih verdi: Ankara'ya kar geliyor

15:52 18.03.2024 (güncellendi: 16:08 18.03.2024)
© AA / Cem GencoAnkara'da kar
Ankara'da kar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
© AA / Cem Genco
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Ankara'da yarın yağmur şeklinde başlayacak yağış, perşembe ve cuma günü kar yağışına dönecek. Kentte sıcaklıklar yağışla birlikte 4 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.
Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.
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