https://sputniknews.com.tr/20240318/meteoroloji-tarih-verdi-ankaraya-kar-geliyor-1081811002.html

Meteoroloji tarih verdi: Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi: Ankara'ya kar geliyor

Sputnik Türkiye

Ankara'da yarın yağmur şeklinde başlayacak yağış, perşembe ve cuma günü kar yağışına dönecek. Kentte sıcaklıklar yağışla birlikte 4 dereceye kadar düşecek. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T15:52+0300

2024-03-18T15:52+0300

2024-03-18T16:08+0300

yaşam

ankara

kar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.Yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.

https://sputniknews.com.tr/20240318/meteorolojiden-10-kent-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-karla-karisik-yagmur-bekleniyor-1081796808.html

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