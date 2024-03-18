https://sputniknews.com.tr/20240318/mehmet-simsekin-bankacilara-faiz-artirma-talimati-verdigi-iddia-edildi-aciklama-geldi-1081816286.html
Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddia edildi: Açıklama geldi
Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddia edildi: Açıklama geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'bankacılara faiz artırma talimatı verdiği' yönünde iddiaların ortaya atılması sonrası Dezenformasyonla Mücadele... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T17:57+0300
2024-03-18T17:57+0300
2024-03-18T17:57+0300
mehmet şimşek
ekonomi
faiz
bankacılık
banka
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Merkezden yapılan açıklamada, "'Bakan Mehmet Şimşek, bankacılarla lüks bir restoranda yemek yedi. Bankacılara faiz artırma talimatı verdi' iddiası doğru değildir" bilgisine yer verildi.Açıklamada, Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun, 12 Mart 2024'te iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240317/bakan-simsek-kdv-ve-gelir-vergisini-artirmayacagiz-1081765371.html
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mehmet şimşek, faiz, bankacılık, banka, dezenformasyonla mücadele merkezi
mehmet şimşek, faiz, bankacılık, banka, dezenformasyonla mücadele merkezi
Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddia edildi: Açıklama geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'bankacılara faiz artırma talimatı verdiği' yönünde iddiaların ortaya atılması sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve iddiaların doğru olmadığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, "'Bakan Mehmet Şimşek, bankacılarla lüks bir restoranda yemek yedi. Bankacılara faiz artırma talimatı verdi' iddiası doğru değildir" bilgisine yer verildi.
Açıklamada, Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun, 12 Mart 2024'te iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İftar programı, iddia edildiği gibi lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankasının Genel Müdürlüğünde yapılmıştır. Yapılan görüşmede, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Türkiye Bankalar Birliği, yaptığı kamuoyu duyurusuyla Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır."