Mehmet Perinçek: Rus halkı Batı’nın baskı araçlarına karşı bir birlik gösterisinde bulunmuş oldu

“Bu yüksek katılım oranı özellikle bir şeyi gösteriyor. Hem katılım oranının hem de Putin’in aldığı oyun yüksekliği, Rusya’nın Batı’ya karşı verdiği bir yanıt olmuş oluyor. Sonuç olarak bu kolektif Batı’nın Rusya’ya hem ekonomik yaptırımlar uygulaması, hem bütün propaganda araçlarıyla Rusya’yı hedef alması bunda etkili oldu. Sadece Rusya’yı veya Putin’i değil; Çaykovski’yi, Puşkin’i, bütün diğer sanatçılarını, şairlerini, Rus tarihini, bundan 300 yıl önce yaşamış önemli kişileri hedef alan Batı politikaları oldu. Avrupa’da Rus tiyatrolarının ve oyunlarının yasaklanmasına kadar gidildi. Bu uygulamalara karşı bir tepki göstermiş oldu Rus halkı. Aynı zamanda özel askeri harekatın arkasında milletçe durduklarını gösterdiler. Ayrıca Batı’nın baskı araçlarına karşı bir birlik gösterisinde bulunmuş oldular.”