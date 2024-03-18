Mehmet Perinçek: Rus halkı Batı’nın baskı araçlarına karşı bir birlik gösterisinde bulunmuş oldu
© AA / Sefa KaracanRusya’da seçim
© AA / Sefa Karacan
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Rusya devlet başkanlığı seçimlerindeki yüksek katılıma dikkat çeken Dr. Mehmet Perinçek, Rus halkının, Puşkin ve Çaykovski gibi önde gelen Rus sanatçılara dahi yasaklar getiren kolektif Batı’ya karşı ciddi bir tepki gösterdiğini söyledi.
Araştırmacı Dr. Mehmet Perinçek, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini Radyo Sputnik'e değerlendirdi.
Dr. Perinçek, Rusya’da seçimlere gösterilen yoğun ilginin ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aldığı yüksek oy oranının, tarihte yaşamış Rus sanatçılarına dahi ambargo uygulayan Batı’nın baskı araçlarına karşı milli bir duruş olduğunu ifade etti.
Rusya’da seçime katılan bütün adayların özel askeri harekatın arkasında durduğunu anımsatan Dr. Mehmet Perinçek, şunları söyledi:
“Rusya’da iktidar da muhalefet partileri de esas olarak özel askeri harekatı destekliyor. Devletin Ukrayna politikasını destekleyen partiler seçim içerisinde yer aldı. Komünist Partisi de böyledir, Liberal Demokrat Parti de böyledir. Amerika’ya karşı, kolektif Batı’ya karşı iktidarın politikalarını, Donbass politikalarını destekliyorlardı.”
Seçime yüksek katılım gösteren Rus halkının, Puşkin ve Çaykovski gibi önde gelen Rus sanatçılara dahi yasaklar getiren kolektif Batı’ya karşı ciddi bir tepki gösterdiğinin altını çizen Perinçek, Rusya halkının aynı zamanda Ukrayna’daki özel askeri harekata milletçe sahip çıktığını da sözlerine ekledi:
“Bu yüksek katılım oranı özellikle bir şeyi gösteriyor. Hem katılım oranının hem de Putin’in aldığı oyun yüksekliği, Rusya’nın Batı’ya karşı verdiği bir yanıt olmuş oluyor. Sonuç olarak bu kolektif Batı’nın Rusya’ya hem ekonomik yaptırımlar uygulaması, hem bütün propaganda araçlarıyla Rusya’yı hedef alması bunda etkili oldu. Sadece Rusya’yı veya Putin’i değil; Çaykovski’yi, Puşkin’i, bütün diğer sanatçılarını, şairlerini, Rus tarihini, bundan 300 yıl önce yaşamış önemli kişileri hedef alan Batı politikaları oldu. Avrupa’da Rus tiyatrolarının ve oyunlarının yasaklanmasına kadar gidildi. Bu uygulamalara karşı bir tepki göstermiş oldu Rus halkı. Aynı zamanda özel askeri harekatın arkasında milletçe durduklarını gösterdiler. Ayrıca Batı’nın baskı araçlarına karşı bir birlik gösterisinde bulunmuş oldular.”