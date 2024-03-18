Gazeteci Ceyda Karan: Yüzde 74 katılım oranı, Rus düşmanlığına karşı bir mesaj

“Zaten asıl bu katılım oranından bakmak gerekiyor. Seçimler, bütün diplomasi tükedildikten sonra Donbass’ta başlayan ve iki yıldır süren özel harekatın sonucunda yapıldı. Bu seçimler ekstra önem taşıyordu. ‘Birlik ve direniş’ demek gerekiyor ilk başta. Sovyetler Birliği’nin çöküş döneminden sonra düzenli seçim yapılan bir ülke Rusya Federasyonu. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Her yere kameralar konuluyor Batı’da ‘seçim şaibesi’ tartışmaları çok yapıldığı için. Batı’da da seçimleri izliyoruz. Demokratik standartlar ve şeffaflık açısından Rusya seçimlerinin hiçbir farkı olmadığı net bir biçimde ortadayken; iki yıldır özel harekat yüzünden Batı acayip işlere kalkıştı. Bu seçimlerin belki meşruiyetini sorgulatacak birtakım girişimlere kalkıştılar. Artık internet, yapay zeka vb. birçok şey var. Seçimlerin üç güne yayılması onlar için fırsat oldu sanırsam. Sosyal medyada denemeler yaptılar ama bu sahada hiçbir şeyi değiştirmedi. Dolayısıyla katılım oranı çok önemliydi. Zaten sonucu hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Tabii ki diğer adaylar da samimi olarak seçimlere katıldı. Kendi programları vardı. Fakat Vladimir Putin’in ülkeyi ekonomik ve jeopolitik olarak getirdiği nokta, en azından benim Rusya’da tanıdığım kişiler tarafından takdir ediliyor.”