https://sputniknews.com.tr/20240317/turk-gazeteci-secimlere-yuksek-katilim-rus-toplumunun-batiya-cevabi-1081776848.html

Türk gazeteci: Seçimlere yüksek katılım, Rus toplumunun Batı'ya cevabı

Türk gazeteci: Seçimlere yüksek katılım, Rus toplumunun Batı'ya cevabı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Kamil Erdoğdu, Rusya devlet başkanlığı seçimlerine yüzde 74 oranındaki rekor katılımı "Bu oran, Rus toplumunun Batı'ya cevabı" diye yorumladı. 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T21:52+0300

2024-03-17T21:52+0300

2024-03-17T22:00+0300

dünya

rusya

seçim

katılım

oy

sandık

vladimir putin

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Gazeteci Kamil Erdoğdu, Rusya devlet başkanlığı seçimlerine yüzde 74 oranındaki rekor katılımı, Radyo Sputnik'e değerlendirdi. Erdoğdu "Rusya'da seçimlere yüksek katılım oranı, Rus toplumunun Batı'ya cevabı" diye yorumladı. Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan Kamil Erdoğdu, Rus halkının seçimlere gösterdiği yüzde 70’in üzerindeki yüksek katılım oranının, Batı’ya bir yanıt olduğunu belirtti: “Çin’i daha yakından takip ediyorum aslında ama burada bir benzerlik var. Batı, Çin’i ve Rusya’yı görmek istediği gibi görüyor. Olduğu gibi görmek istemiyor. Toplumları ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmek istiyor. Oradaki yönetimle ilgili veya dış politikalarıyla ilgili sürekli sorular ortaya atıyorlar. Bu yüksek katılım oranı da aslında Rus toplumunun, Batı’ya bir cevabı. Rusya ve Çin halkları gibi toplumlar, böyle dış baskılara karşı çok duyarlılar. Öyle kolay kolay ülkelerinin yönetimini dış güçlere teslim etmezler. Şu anlamda söylüyorum: Yönetimlerinin kararlarına güvenirler ve arkalarında dururlar; özellikle uluslararası konularda.”Rusya, G7’yi de büyüme açısından geride bırakacak Batı’nın Rus ekonomisini yıkma hayallerinin suya düştüğünün altını çizen Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı: “Burada bir de şunu görüyoruz: İki yıldır Ukrayna ile olan savaşta Rus ekonomisi çökertilmeye çalışılıyor. Fakat çökmedi. Rusya, bir yandan da bunu gösterdi.Verilerde de işsizlik ve büyüme beklentisi verilerinde de Batı’nın hayal kırıklığına uğradığını söyleyebiliriz. Rusya’nın büyümesini 2024’te yüzde 2,6 olması bekleniyor. Küçük gibi görünebilir ama dünya ekonomisinin şimdiki durumunda çok önemli bir rakam. Üstelik G7’yi de büyüme açısından geride bırakacak Rusya bu yıl.” Çin ve Rusya arasındaki yakınlaşmaya dikkat çeken Kamil Erdoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çin, Ukrayna’dan sonra hedefin kendisi olduğunun farkındaydı ve bu yüzden ekonomik anlamda Rusya’nın arkasında durdu. Çin ve Rusya arasındaki ticaret, geçen yıl 240 milyar dolara ulaştı Yüzde 64’lük bir artış yaşandı. Rusya, petrol ve petrol ürünlerinin yarısını Çin’e ihraç ederken, Çin de Rusya’ya yönelik otomotiv ve elektronik cihaz ihracatını artırdı. Bu, basit bir ticari birliktelik değil. Batı’ya karşı iki toplumun dayanışması şeklinde yorumlanabilir. Ve Rus toplumu da bu seçime olan yüksek katılım ile yönetimlerinin arkasında durduklarını ve Batı’ya, Rusya’nın öyle kolayca teslim olmayacağını göstermiş oldular diye düşünüyorum."ABD'nin rekoru bile yüzde 67'nin altındaRusya'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerine katılım oranı ABD'nin 100 yıldır ulaşamadığı oranı geçti. Rusya'da son duruma göre katılım yüzde 74'ü aşarken, 2020 yılında gerçekleşen son ABD seçiminde seçmenin katılımı yüzde 66.9 olarak kaydedilmişti. Bununla birlikte özellikle pandemiyle birlikte e-devlet hizmetlerinde büyük gelişimin yaşandığı Rusya’da, bu yılki devlet başkanlığı seçimlerine internetten katılım oranı yüzde 94 ile dünya rekoru kırdı.Son verilere göre 2024 devlet başkanlığı seçimlerinde online oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 4 milyon 768 bin Rus vatandaşından 4 milyon 499 bininin internet üzerinden oyunu kullandığı kaydedilirken, bu rakamın dünya rekoru olduğu da vurgulandı.Rusya Bölgesel Seçim Komisyonu Başkanı Oleg Artamonov, “Bu yılki seçimlerde, uzaktan elektronik oylamada seçmen sayısı bakımından mutlak bir rekora sahibiz. Kayıtlı 4 milyon 767 bin 974 seçmenimiz var ve bu sayı Rusya ve dünya için mutlak bir rekordur. Dünyanın hiçbir yerinde bu sayıya yakın seçmen devlet başkanlığı seçimlerinde yer almamıştır. Şu anda 4 milyon 499 bin 3 seçmen oy kullanmış durumdadır. Bu da yüzde 94'lük bir katılım oranı anlamına gelirken, hafızam beni yanıltmıyorsa, Rusya'da ve dünyadaki başkanlık seçimlerindeki tüm online oy kullanma uygulamalarında elde edilen en iyi sonuçtur" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240317/rusyada-secimi-sandik-cikis-anketine-gore--vladimir-putin-kazandi-1081776055.html

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