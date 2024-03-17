https://sputniknews.com.tr/20240317/rusya-baskanlik-secimlerine-katilim-yuzde-55i-asti-1081761364.html
Rusya devlet başkanlığı seçimi: Katılım oranı yüzde 70'i geçti
Rusya devlet başkanlığı seçimi: Katılım oranı yüzde 70'i geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçimlerinde seçmen katılımının yüzde 70'e ulaştığını açıkladı. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T16:05+0300
2024-03-17T16:05+0300
2024-03-17T17:53+0300
dünya
rusya
seçim
katılım
vladimir putin
başkanlık seçimleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075331034_0:79:2954:1741_1920x0_80_0_0_50573f9085a0b2c750de8c182db3f6b2.jpg
Rusya'da seçimlere katılım oranı yüzde 70'i aştı.Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, saat 16:04 itibarıyla seçmenlerin 3'te 2'sinden fazlasının oyunu kullandığını açıkladı. Merkezi Seçim Komisyonu, saat 16:04 itibarıyla devlet başkanlığı seçiminde katılım oranının yüzde 70'i aştığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240316/uluslararasi-gozlemciler-rusya-devlet-baskanligi-secimini-degerlendirdi-1081760521.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075331034_263:0:2691:1821_1920x0_80_0_0_da38144223bd6a5c10ccbc25c2e1c403.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, seçim, katılım, vladimir putin, başkanlık seçimleri
rusya, seçim, katılım, vladimir putin, başkanlık seçimleri
Rusya devlet başkanlığı seçimi: Katılım oranı yüzde 70'i geçti
16:05 17.03.2024 (güncellendi: 17:53 17.03.2024)
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçimlerinde seçmen katılımının yüzde 70'e ulaştığını açıkladı.
Rusya'da seçimlere katılım oranı yüzde 70'i aştı.
Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, saat 16:04 itibarıyla seçmenlerin 3'te 2'sinden fazlasının oyunu kullandığını açıkladı.
Merkezi Seçim Komisyonu, saat 16:04 itibarıyla devlet başkanlığı seçiminde katılım oranının yüzde 70'i aştığını bildirdi.