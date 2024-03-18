https://sputniknews.com.tr/20240318/kremlinden-abdnin-rusya-devlet-baskanligi-secimiyle-ilgili-iddialarina-yanit-1081807540.html

Kremlin'den ABD'nin Rusya devlet başkanlığı seçimiyle ilgili iddialarına yanıt

Kremlin'den ABD'nin Rusya devlet başkanlığı seçimiyle ilgili iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçimde eşi görülmemiş bir sonuç elde ettiğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin seçimin özgür olmadığı... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T14:25+0300

2024-03-18T14:25+0300

2024-03-18T14:25+0300

dünya

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

rusya’da ‘vladimir putin’li yeni dönem

kremlin

moskova

dmitriy peskov

abd

john kirby

seçim

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby'nin Rusya devlet başkanlığı seçiminin özgür ve adil olmadığı yönündeki sözlerine Kremlin'den yanıt geldi.Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin Kirby'nin sözlerini anımsatması üzerine "Bu değerlendirmeye kesinlikle katılmıyoruz. Dün akşam geç saatlerde gazetecilere açıklama yapan Devlet Başkanı Putin de, bu tür değerlendirmelerin son derece beklendik ve öngörülebilir olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.'ABD, Rusya'yla savaşan bir ülke'ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya derinlemesine müdahil olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu, de facto olarak bizimle savaşan bir ülke. Elbette farklı değerlendirmeler beklenemezdi. Bir kez daha tekrar edeyim; biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu, dinlemeye hazır olduğumuz ve bu günlerde bizim için önem arz eden bir görüş değil" dedi.Kremlin Sözcüsü, seçimin gayrimeşru olduğunu söylemenin Rusların Putin'e verdiği yüzde 87'nin üzerindeki oyları gayrimeşru olarak nitelemek anlamına geleceğini belirterek rekor düzeydeki katılım oranının da Devlet Başkanı'na desteğin düzeyini çok net bir şekilde kanıtladığının altını çizdi.Artık seçimin geride kaldığını ve Putin'in gerçekten de eşsiz bir sonuç elde ettiğini ekleyen Peskov, Rus liderin mutlak bir zafer kazandığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240318/putini-kutlayan-cin-lideri-siden-istikrar-vurgusu-1081804490.html

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2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, rusya’da ‘vladimir putin’li yeni dönem, kremlin, moskova, dmitriy peskov, abd, john kirby, seçim