https://sputniknews.com.tr/20240318/kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyon-liralik-odule-ulasti-kenan-imirzalioglu-dahi-heyecanlandi-1081810850.html

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık ödüle ulaştı: Kenan İmirzalıoğlu dahi heyecanlandı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık ödüle ulaştı: Kenan İmirzalıoğlu dahi heyecanlandı

Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Berk Göktaş isimli bir genç yarışmacı, 1 milyon liralık ödüle ulaşarak büyük ödül sorusunu görmeye hak kazandı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T15:46+0300

2024-03-18T15:46+0300

2024-03-18T15:46+0300

türkiye

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Berk Göktaş adındaki genç yarışmacı, tüm sorulara doğru vererek 1 milyon liralık ödüle ulaştı. Aylar sonra ulaşılan 1 milyonluk soru ve şıklar şunlar oldu:Seyirce sorma hakkını da kullanan ve seyircinin çoğunlukla C şıkkını seçmesine rağmen "Fevzi Paşa, Kozan" şıkkını seçen yarışmacı, gelecek hafta 5 milyon liralık ödül için tekrardan yarışmada olacak. Göktaş, sunucunun kendisine duygularını sorması üzerine, "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.Kenan İmizarlıoğlu bile heyecanlandı Berk Göktaş'ı tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" dedi.

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