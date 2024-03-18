https://sputniknews.com.tr/20240318/kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyon-liralik-odule-ulasti-kenan-imirzalioglu-dahi-heyecanlandi-1081810850.html
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık ödüle ulaştı: Kenan İmirzalıoğlu dahi heyecanlandı
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık ödüle ulaştı: Kenan İmirzalıoğlu dahi heyecanlandı
Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Berk Göktaş isimli bir genç yarışmacı, 1 milyon liralık ödüle ulaşarak büyük ödül sorusunu görmeye hak kazandı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T15:46+0300
2024-03-18T15:46+0300
2024-03-18T15:46+0300
türkiye
kim milyoner olmak ister
türkiye
kenan imirzalıoğlu
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ödül
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Berk Göktaş adındaki genç yarışmacı, tüm sorulara doğru vererek 1 milyon liralık ödüle ulaştı. Aylar sonra ulaşılan 1 milyonluk soru ve şıklar şunlar oldu:Seyirce sorma hakkını da kullanan ve seyircinin çoğunlukla C şıkkını seçmesine rağmen "Fevzi Paşa, Kozan" şıkkını seçen yarışmacı, gelecek hafta 5 milyon liralık ödül için tekrardan yarışmada olacak. Göktaş, sunucunun kendisine duygularını sorması üzerine, "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.Kenan İmizarlıoğlu bile heyecanlandı Berk Göktaş'ı tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231030/zehra-gunes-kim-milyoner-olmak-ister-programina-katildi-fenerbahce-sorusunu-kahramanina-sordu-1076882288.html
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kim milyoner olmak ister, türkiye, kenan imirzalıoğlu, yarışma, yarışma programı, bilgi yarışması, milyon taşı, ödül
kim milyoner olmak ister, türkiye, kenan imirzalıoğlu, yarışma, yarışma programı, bilgi yarışması, milyon taşı, ödül
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık ödüle ulaştı: Kenan İmirzalıoğlu dahi heyecanlandı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Berk Göktaş isimli bir genç yarışmacı, 1 milyon liralık ödüle ulaşarak büyük ödül sorusunu görmeye hak kazandı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Berk Göktaş adındaki genç yarışmacı, tüm sorulara doğru vererek 1 milyon liralık ödüle ulaştı. Aylar sonra ulaşılan 1 milyonluk soru ve şıklar şunlar oldu:
"23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?"
A)Mustafa Kemal Paşa, Antep
B)Kazım Karabekir Paşa, Erzurum
C)Miralay İsmet, Malatya
D)Fevzi Paşa, Kozan
Seyirce sorma hakkını da kullanan ve seyircinin çoğunlukla C şıkkını seçmesine rağmen "Fevzi Paşa, Kozan" şıkkını seçen yarışmacı, gelecek hafta 5 milyon liralık ödül için tekrardan yarışmada olacak.
Göktaş, sunucunun kendisine duygularını sorması üzerine, "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Kenan İmizarlıoğlu bile heyecanlandı
Berk Göktaş'ı tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" dedi.