Zehra Güneş Kim Milyoner Olmak İster programına katıldı: Fenerbahçe sorusunu kahramanına sordu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Musk: ‘Dünya savaşa doğru gidiyor’
08:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
08:31
1 dk
SESLİ HABER
FHKC Lübnan Kolu: Hamas'ın yok edilmesi tehdidi yeni cepheler açabilir
09:24
3 dk
SESLİ HABER
Gazze Kızılay Başkanı: Hastaneler toplu mezara dönüşmek üzere
09:40
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: NATO mevcut krizden sağ çıkamayacak
09:52
2 dk
1 ASIRLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
10:04
8 dk
SESLİ HABER
İsrail, Filistin'e destek veren Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkaracak
10:19
2 dk
MİLLİ MÜCADELENİN KİTAPLARI
İsimlerini kurtuluştan aldılar
10:31
6 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Dugina suikastında CIA'in rolüne ilişkin haberleri değerlendirdi
10:44
2 dk
SESLİ HABER
Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü
10:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
CUMHURİYET 100. YIL ÖZEL
Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
11:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Yaşam Koçu Özlem Belen: 'İsteklerimizi yaşamayız, inançlarımızı yaşarız'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
CUMHURİYET 100. YIL ÖZEL
Geçmişte, günümüzde ve gelecekte Cumhuriyet
18:02
49 dk
SESLİ HABER
Google Maps İsrail'de canlı trafik verilerini geçici olarak devre dışı bıraktı
21:17
2 dk
SESLİ HABER
‘Kiev, Rusya'yı suçlamak için sahte video çekti’
21:48
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore: Orta Doğu'daki çatışmalarda 'tek suçlu' ABD'dir
22:21
2 dk
SESLİ HABER
Obama: İsrail’in eylemleri, kendisine yönelik 'küresel desteği' erozyona uğratabilir
22:49
2 dk
SESLİ HABER
Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
23:13
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: Bazı siyasetçi, asker ve istihbaratçılar Netanyahu'nun istifasını istedi
23:23
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
23:36
2 dk
SESLİ HABER
Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü
23:44
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Yerlikaya'dan Atatürk göndermeli 100. yıl paylaşımı
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cumhuriyet aynı zamanda bir ruh hali'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İsrail-Hamas çatışmasında 24. gün
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocuk oyunları içindeki kumar uygulamaları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231030/zehra-gunes-kim-milyoner-olmak-ister-programina-katildi-fenerbahce-sorusunu-kahramanina-sordu-1076882288.html
Zehra Güneş Kim Milyoner Olmak İster programına katıldı: Fenerbahçe sorusunu kahramanına sordu
Zehra Güneş Kim Milyoner Olmak İster programına katıldı: Fenerbahçe sorusunu kahramanına sordu
Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Zehra Güneş'e Fenerbahçe'nin 2008 yılında Sevilla ile karşılaştığı mücadelenin penaltı sonuçları soruldu. Milli... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T12:44+0300
2023-10-30T12:45+0300
yaşam
zehra güneş
volkan demirel
kim milyoner olmak ister
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076882131_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_487c40f157534397169d44b85ab7e120.jpg
Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımının oyuncusu Zehra Güneş, Kim Milyoner Olmak İster programına konuk oldu.Milli voleybolcuya gelen 200 bin lira değerindeki soruda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Liginde Sevilla ile oynadığı çeyrek finale çıkma mücadelesinde penaltı atışlarının sonucu soruldu.Güneş, telefon joker hakkını kullanarak olayın başrolü Volkan Demirel'i aradı.Sözlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak başlayan Demirel, soruya "Fenerbahçe kalecisi yani ben 3 penaltı atışı kurtarmıştım" cevabını verdi.Milli voleybolcu, 6 Şubat depreminde vefat eden, hayali Zehra Güneş olmak olan Ceren Topal'ın takımı Hatayspor'a 300 bin liralık ödülü bağışlayacağını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230719/zehra-gunes-sampiyonlugunu-hatay-depreminde-hayatini-kaybeden-ceren-topala-adadi-senin-icin-1073695252.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076882131_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_9080b07b44d03416d68e66fb4df74658.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zehra güneş, volkan demirel, kim milyoner olmak ister
zehra güneş, volkan demirel, kim milyoner olmak ister

Zehra Güneş Kim Milyoner Olmak İster programına katıldı: Fenerbahçe sorusunu kahramanına sordu

12:44 30.10.2023 (güncellendi: 12:45 30.10.2023)
© AAzehra güneş
zehra güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© AA
Abone olTelegram
Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Zehra Güneş'e Fenerbahçe'nin 2008 yılında Sevilla ile karşılaştığı mücadelenin penaltı sonuçları soruldu. Milli voleybolcu telefon jokerini kullanarak olayın başrolü Volkan Demirel aradı ve doğru cevabı aldı. Öte yandan Güneş, yarışmadan kazanacağı para ödülünü Hatayspor'a bağışlayacağını açıkladı.
Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımının oyuncusu Zehra Güneş, Kim Milyoner Olmak İster programına konuk oldu.
Milli voleybolcuya gelen 200 bin lira değerindeki soruda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Liginde Sevilla ile oynadığı çeyrek finale çıkma mücadelesinde penaltı atışlarının sonucu soruldu.
Güneş, telefon joker hakkını kullanarak olayın başrolü Volkan Demirel'i aradı.
Sözlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak başlayan Demirel, soruya "Fenerbahçe kalecisi yani ben 3 penaltı atışı kurtarmıştım" cevabını verdi.
Milli voleybolcu, 6 Şubat depreminde vefat eden, hayali Zehra Güneş olmak olan Ceren Topal'ın takımı Hatayspor'a 300 bin liralık ödülü bağışlayacağını dile getirdi.
Zehra Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
YAŞAM
Zehra Güneş, şampiyonluğu Hatay depreminde hayatını kaybeden Ceren Topal'a adadı: 'Senin için'
19 Temmuz, 10:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала