https://sputniknews.com.tr/20231030/zehra-gunes-kim-milyoner-olmak-ister-programina-katildi-fenerbahce-sorusunu-kahramanina-sordu-1076882288.html

Zehra Güneş Kim Milyoner Olmak İster programına katıldı: Fenerbahçe sorusunu kahramanına sordu

Zehra Güneş Kim Milyoner Olmak İster programına katıldı: Fenerbahçe sorusunu kahramanına sordu

Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Zehra Güneş'e Fenerbahçe'nin 2008 yılında Sevilla ile karşılaştığı mücadelenin penaltı sonuçları soruldu. Milli... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T12:44+0300

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yaşam

zehra güneş

volkan demirel

kim milyoner olmak ister

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Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımının oyuncusu Zehra Güneş, Kim Milyoner Olmak İster programına konuk oldu.Milli voleybolcuya gelen 200 bin lira değerindeki soruda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Liginde Sevilla ile oynadığı çeyrek finale çıkma mücadelesinde penaltı atışlarının sonucu soruldu.Güneş, telefon joker hakkını kullanarak olayın başrolü Volkan Demirel'i aradı.Sözlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak başlayan Demirel, soruya "Fenerbahçe kalecisi yani ben 3 penaltı atışı kurtarmıştım" cevabını verdi.Milli voleybolcu, 6 Şubat depreminde vefat eden, hayali Zehra Güneş olmak olan Ceren Topal'ın takımı Hatayspor'a 300 bin liralık ödülü bağışlayacağını dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230719/zehra-gunes-sampiyonlugunu-hatay-depreminde-hayatini-kaybeden-ceren-topala-adadi-senin-icin-1073695252.html

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zehra güneş, volkan demirel, kim milyoner olmak ister