Zehra Güneş, şampiyonluğu Hatay depreminde hayatını kaybeden Ceren Topal'a adadı: 'Senin için'
10:58 19.07.2023 (güncellendi: 11:04 19.07.2023)
© Fotoğraf : InstagramZehra Güneş
© Fotoğraf : Instagram
Hatay'daki depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceren Topal'ın en büyük hayali voleybolcu olmaktı. Milli voleybolcu Zehra Güneş'i de çok seven Ceren'in hocasından da duygu dolu bir paylaşım geldi, "Ah Ceren'im sen melek oldun gittin ama hayalin gerçek oldu." dedi.
FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldızı Zehra Güneş, Hatay'daki depremde yaşamını yitiren voleybolcu Ceren Topal'a adadı.
Milli voleybolcunun ardından bir paylaşımda Ceren Topal'ın hocası Mehmet Bekmez'den geldi. Bekmez, Topal'ın sıkça "Hocam bir gün ben de Zehra Güneş gibi olacağım" dediğini söyledi.
Her sohbetimiz de Mehmet Hocam birgün bende Zehra Güneş olacağım. TV'ye çıktığımda işte Beni Yetiştiren Hocam Mehmet Hocam diyerek sizi reklam yapacağım derdi.— mehmet bekmez (@Mehmet__Bekmez) July 18, 2023
Ah Ceren'im🕊️sen melek oldun gittin ama Hayalin gerçek oldu.Şimdi seni Tüm Dünya tanıyor,bizi tanıyor...
@guneszehraa pic.twitter.com/yC8quYzwcx
Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü hocası, "Ah Ceren'im sen melek oldun gittin ama hayalin gerçek oldu. Şimdi seni Tüm dünya tanıyor, bizi tanıyor..." ifadelerine de yer verdi.
Genç oyuncunun kendine olan hayranlığını öğrenen Zehra Güneş bazı maçlara "Ceren" yazılı formayla çıktı.
Milli sporcu, Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldukları maçtan sonra da Ceren'i unutmadı.
Milli sporcu, Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldukları maçtan sonra da Ceren'i unutmadı.
'Bu madalya senin için'
Zehra Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için." yazdı. Güneş, şampiyonluğu Ceren Topal'a armağan etti.
Vakıfbank'ın başarılı milli oyuncusu Güneş, geçen sezon oynanan Lodz maçı öncesi yapılan saygı duruşuna depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı.
Ceren, sözümü tuttum ♾️— Zehra Güneş (@guneszehraa) July 17, 2023
Bu madalya senin için 🤍
Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı. Karşılaşmanın ardından konuşan Güneş, "Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bizim için şu anda sahaya çıkmak kolay değil ancak kazanarak bizi takip edenleri mutlu etmek istedik" dedi.