https://sputniknews.com.tr/20240318/izmirde-dem-partinin-nevruz-kutlamasinda-yasadisi-slogan-kullanilmisti-35-kisi-gozaltina-alindi-1081805198.html

İzmir'de DEM Parti'nin nevruz kutlamasında yasadışı slogan kullanılmıştı: 35 kişi gözaltına alındı

İzmir'de DEM Parti'nin nevruz kutlamasında yasadışı slogan kullanılmıştı: 35 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Mitingi' sonrası gözaltına alınanların sayısı 35'e... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T13:01+0300

2024-03-18T13:01+0300

2024-03-18T13:01+0300

politika

dem parti

halkların demokratik partisi (hdp)

terör

slogan

kanun

izmir

miting

kürt

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İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Meydanı'nda dün gerçekleştirilen 'Nevruz Mitingi' konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı tespit edilen 35 kişi, 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle yakalandı.Toplantının dağılımı sırasında kanunsuz slogan atan 7 kişiyle gözaltına alınanların sayısı 35 oldu.Yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), terör, slogan, kanun, izmir, miting, kürt