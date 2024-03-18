https://sputniknews.com.tr/20240318/izmirde-dem-partinin-nevruz-kutlamasinda-yasadisi-slogan-kullanilmisti-35-kisi-gozaltina-alindi-1081805198.html
İzmir'de DEM Parti'nin nevruz kutlamasında yasadışı slogan kullanılmıştı: 35 kişi gözaltına alındı
İzmir'de DEM Parti'nin nevruz kutlamasında yasadışı slogan kullanılmıştı: 35 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Mitingi' sonrası gözaltına alınanların sayısı 35'e... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T13:01+0300
2024-03-18T13:01+0300
2024-03-18T13:01+0300
politika
dem parti
halkların demokratik partisi (hdp)
terör
slogan
kanun
izmir
miting
kürt
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İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Meydanı'nda dün gerçekleştirilen 'Nevruz Mitingi' konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı tespit edilen 35 kişi, 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle yakalandı.Toplantının dağılımı sırasında kanunsuz slogan atan 7 kişiyle gözaltına alınanların sayısı 35 oldu.Yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240316/ibb-adayi-murat-kurumdan-dem-parti-aciklamasi-ugrarim-niye-ugramayacagim-ya-1081750667.html
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dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), terör, slogan, kanun, izmir, miting, kürt
dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), terör, slogan, kanun, izmir, miting, kürt
İzmir'de DEM Parti'nin nevruz kutlamasında yasadışı slogan kullanılmıştı: 35 kişi gözaltına alındı
İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Mitingi' sonrası gözaltına alınanların sayısı 35'e çıktı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Meydanı'nda dün gerçekleştirilen 'Nevruz Mitingi' konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı tespit edilen 35 kişi, 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle yakalandı.
Toplantının dağılımı sırasında kanunsuz slogan atan 7 kişiyle gözaltına alınanların sayısı 35 oldu.
Yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.