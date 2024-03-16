https://sputniknews.com.tr/20240316/ibb-adayi-murat-kurumdan-dem-parti-aciklamasi-ugrarim-niye-ugramayacagim-ya-1081750667.html
İBB adayı Murat Kurum'dan DEM Parti açıklaması: 'Uğrarım, niye uğramayacağım ya'
İBB adayı Murat Kurum'dan DEM Parti açıklaması: 'Uğrarım, niye uğramayacağım ya'
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a, katıldığı bir programda "DEM Parti standına uğrar mısınız?" sorusu yöneltildi. 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T12:14+0300
2024-03-16T12:14+0300
2024-03-16T12:14+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
murat kurum
adalet ve kalkınma partisi
dem parti
cumhur ittifakı
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kurum, 2024 yerel seçimleri kapsamında seçim kampanyasını sürdürüyor. Kampanya boyunca muhtelif programlara ve etkinliklere katılan Kurum, bir televizyon programına katıldı."Bir DEM Parti standına uğramak ister misiniz mesela?" soruna verdiği yanıtta Kurum şu yanıtı verdi:Kurum daha önce yaptığı bir açıklamada, CHP ve DEM Parti arasındaki ‘kent uzlaşısına’ değinerek, "Burada Kandil’in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor, ondan sonra gelen bir talimatla adayı hemen değiştiriyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız” cümlelerini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240221/murat-kurumdan-dem-parti-ve-ittifaklarla-ilgili-aciklama-topu-da-gelse-biz-bu-secimi-alacagiz-1080939062.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat kurum, adalet ve kalkınma partisi, dem parti, cumhur ittifakı
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat kurum, adalet ve kalkınma partisi, dem parti, cumhur ittifakı
İBB adayı Murat Kurum'dan DEM Parti açıklaması: 'Uğrarım, niye uğramayacağım ya'
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a, katıldığı bir programda "DEM Parti standına uğrar mısınız?" sorusu yöneltildi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kurum, 2024 yerel seçimleri kapsamında seçim kampanyasını sürdürüyor. Kampanya boyunca muhtelif programlara ve etkinliklere katılan Kurum, bir televizyon programına katıldı.
"Bir DEM Parti standına uğramak ister misiniz mesela?" soruna verdiği yanıtta Kurum şu yanıtı verdi:
Uğrarım, niye uğramayacağım ya? Oraya da uğrarım, öbür tarafa da uğrarım. Derneğine de giderim, vakfına da giderim.
Kurum daha önce yaptığı bir açıklamada, CHP ve DEM Parti arasındaki ‘kent uzlaşısına’ değinerek, "Burada Kandil’in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor, ondan sonra gelen bir talimatla adayı hemen değiştiriyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız” cümlelerini dile getirmişti.