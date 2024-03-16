https://sputniknews.com.tr/20240316/ibb-adayi-murat-kurumdan-dem-parti-aciklamasi-ugrarim-niye-ugramayacagim-ya-1081750667.html

İBB adayı Murat Kurum'dan DEM Parti açıklaması: 'Uğrarım, niye uğramayacağım ya'

İBB adayı Murat Kurum'dan DEM Parti açıklaması: 'Uğrarım, niye uğramayacağım ya'

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a, katıldığı bir programda "DEM Parti standına uğrar mısınız?" sorusu yöneltildi. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T12:14+0300

2024-03-16T12:14+0300

2024-03-16T12:14+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

murat kurum

adalet ve kalkınma partisi

dem parti

cumhur ittifakı

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kurum, 2024 yerel seçimleri kapsamında seçim kampanyasını sürdürüyor. Kampanya boyunca muhtelif programlara ve etkinliklere katılan Kurum, bir televizyon programına katıldı."Bir DEM Parti standına uğramak ister misiniz mesela?" soruna verdiği yanıtta Kurum şu yanıtı verdi:Kurum daha önce yaptığı bir açıklamada, CHP ve DEM Parti arasındaki ‘kent uzlaşısına’ değinerek, "Burada Kandil’in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor, ondan sonra gelen bir talimatla adayı hemen değiştiriyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız” cümlelerini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240221/murat-kurumdan-dem-parti-ve-ittifaklarla-ilgili-aciklama-topu-da-gelse-biz-bu-secimi-alacagiz-1080939062.html

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat kurum, adalet ve kalkınma partisi, dem parti, cumhur ittifakı