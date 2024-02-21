https://sputniknews.com.tr/20240221/murat-kurumdan-dem-parti-ve-ittifaklarla-ilgili-aciklama-topu-da-gelse-biz-bu-secimi-alacagiz-1080939062.html

Murat Kurum'dan DEM Parti ve ittifaklarla ilgili açıklama: Topu da gelse biz bu seçimi alacağız

Murat Kurum'dan DEM Parti ve ittifaklarla ilgili açıklama: Topu da gelse biz bu seçimi alacağız

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Biz işimize bakacağız. 'Kent uzlaşısı'nı daha önceki seçimlerde de farklı isimlerle, 'şehir uzlaşısı' adı... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T00:39+0300

2024-02-21T00:39+0300

2024-02-21T00:39+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

halkların eşitlik ve demokrasi partisi

chp

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Kanal 24 ve Radyo 24'ün Seçim Özel Yayını'nda konuşan Kurum, muhalefetin "kent uzlaşısı’nı daha önceki seçimlerde de farklı isimlerle, "şehir uzlaşısı" adı altında yaptığını söyledi.Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), İstanbul İl Seçim Kuruluna, Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının evraklarını son dakika vermesine yönelik konuşan Kurum, "Gelinen süreçte yetiştirdi, yetiştiremedi, önce verdi, veremedi söylemleri. Acaba seçime girsek mi, girmesek mi gibi bir irade görüyoruz karşımızda. Yüksek Seçim Kurulu da başvurularını onayladı. Tabii nereden talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bu manada işte kent uzlaşısı içerisinde olup da farklı farklı ittifaklar içerisinde yine süreci yürütmeye çalıştıklarını da tüm milletimiz görüyor, İstanbullular da görüyor. Ama onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Topu da gelse biz bu seçimi alacağız. Altını çizerek söylüyorum. 31 Mart gecesi İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz" diye konuştu.'Kandil’in talimatlarıyla hareket ediyorlar'Kurum, CHP ve DEM Parti arasındaki "kent uzlaşısı"na da değinerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240220/murat-kurum-100-bin-gencimize-100-bin-lira-sermaye-destegi-verecegiz-1080929410.html

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