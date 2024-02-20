https://sputniknews.com.tr/20240220/murat-kurum-100-bin-gencimize-100-bin-lira-sermaye-destegi-verecegiz-1080929410.html

Murat Kurum: 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz

Murat Kurum: 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Gencimiz iş kurmak için proje üretmiş ama sermaye desteğine ihtiyacı var. O desteği vermek için... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T18:23+0300

2024-02-20T18:23+0300

2024-02-20T18:23+0300

murat kurum

2024 türkiye yerel seçimleri

ibb

aday

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Pendik'teki Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde girişimcilerle bir araya geldi. Kurum, burada konuşma yaptı.Kurum, "Diji İstanbul" projesiyle kenti tamamen dijital hale getireceklerini, 'Beyaz Masa' yerine 'gezen beyaz masalar' oluşturacaklarını, vatandaşların şikayetlerini telefon veya tabletlerinden iletebileceklerini söyledi.Ulaşımdan teknolojiye, güvenlikten depremde arama kurtarmayla alakalı birçok yeni projeyi Teknopark İstanbul'da gördüklerini belirten Kurum, Kartal'da yıkılmış bir binanın üzerine göçme tehlikesi bulunan bir yapıdaki sarsıntıyı takip etmek için kullandıkları dijital lazer sisteminin İzmir depremindeki çalışmalarda işlerine yaradığını anlattı.İBB Başkan adayı Kurum, sahada iş yapma kabiliyetini kolaylaştıracak ve hızlandıracak ihtiyaçları da gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:İBB olarak 1 Nisan sabahı gerek Teknopark İstanbul'la gerekse diğer teknoparklarla bağlantılı olan ve 39 ilçede gençliğe bu imkanları sunabilecekleri paylaşımlı ofisleri ve kuluçka merkezlerini hızlı şekilde kuracaklarını aktaran Kurum, "Gençlerimiz isterlerse o kuluçka merkezinden faydalanabilecekler. Diyelim ki laboratuvar ortamında test yapması gerekiyor. Gelecek, Teknopark İstanbul'la o süreci yöneteceğiz. Gencimiz iş kurmak için proje üretmiş ama sermaye desteğine ihtiyacı var. O desteği vermek için 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz" diye konuştu.Murat Kurum, gençlerin mutlu olduğu bir İstanbul hayali kurduklarını, bunun için üretimi destekleyen tarafta olacaklarını kaydetti.'Bu işleri yapmak için bir amacınız, hayaliniz olursa kaynağı da bulursunuz'Bütçe ile ilgili eleştirilere ilişkin de değerlendirme yapan Kurum, "Parayı nereden bulacaksınız?' diyorlar. Az önce girişimcilerimizi dinledik. Sadece buraya bugüne kadar 5 milyar liraya yakın bir girişimci desteği olduğunu arkadaşımız ifade etti. 5 milyar lira girişim desteği alan bir yer kendi masrafını da birçok masrafı da çıkarır. Siz dertli olursanız, bu işleri yapmak için bir amacınız, bir hayaliniz olursa kaynağı da bulursunuz. Biz de inşallah gençlerimizle bu süreci yürütmek, geleceği birlikte inşa etmek için kararlı bir şekilde bu süreci sizlerle yürütüyor olacağız" ifadelerini kullandı.Kurum, konuşmasının ardından teknoparkta çeşitli ziyaretler yapıp langırt ve bilardo gibi oyunlar oynadı.

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murat kurum, ibb, aday