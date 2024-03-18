https://sputniknews.com.tr/20240318/isteseydi-bedava-verirdim-ama-simdi-dava-acagiz-dedi-nuri-bilge-ceylan-ozur-diledi-1081797267.html

'İsteseydi bedava verirdim ama şimdi dava açağız' dedi: Nuri Bilge Ceylan özür diledi

'İsteseydi bedava verirdim ama şimdi dava açağız' dedi: Nuri Bilge Ceylan özür diledi

Sputnik Türkiye

"Kuru Otlar Üstüne" filminde Ferhat Göçer'in "Son Aşkım" adlı şarkısını izin almadan kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından Nuri Bilge Ceylan ve şirketi... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T10:32+0300

2024-03-18T10:32+0300

2024-03-18T10:32+0300

yaşam

nuri bilge ceylan

ferhat göçer

kuru otlar üstüne

cannes film festivali

cannes film festivali

müzik

telif hakkı

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Kuru Otlar Üstüne filminde yaşanan telif ihlali konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Nuri Bilge Ceylan'ın şirketinin müdürü, Ferhat Göçer'i aradı. Ünlü şarkıcı klip çekimi için yurt dışında olduğu için Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy'a ulaşıldı.Şirket genel müdürü Barış Yıldırım, "Sevilen bir parçanız kullanıldı, izin konusu gözden kaçmış. Olmaması gereken bir şey. Aslında telife şahsi olarak da yaptığımız filmlerde önem veriyoruz, önlemimizi alıyoruz. Burada hepimizin gözünden kaçan bir hata oldu. Hoca üzüntü ve özürlerini iletmemi istedi. Özür diliyor ve size de bu hassasiyeti gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizlerde bu hassasiyete karşılık veremediğimiz için ayrıca kusura bakmayın. Siz bunu deklare etmeden bizim size ulaşmamız gerekiyordu. Çok teşekkür ederiz ilgilinize ve hoşgörünüze" dedi.Öte yandan Ferhat Göçer'e Cannes Film Festivali davetinde bulunan Yıldırım, "Önümüzdeki ilk film galasında Cannes’da sizi ağırlayarak beraber izlemek isteriz" ifadelerini kullandı.Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne" geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu.Ferhat Göçer sosyal medya hesabında "Bi telefon açsa seve seve verirdim zaten" paylaşımında bulunmuştu.Kararını değiştiren Göçer sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaparak şunları söylemişti:

https://sputniknews.com.tr/20230430/nukhet-durudan-telif-davasi-1070378883.html

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nuri bilge ceylan, ferhat göçer, kuru otlar üstüne, cannes film festivali, cannes film festivali, müzik, telif hakkı