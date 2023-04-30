https://sputniknews.com.tr/20230430/nukhet-durudan-telif-davasi-1070378883.html

Nükhet Duru'dan telif davası

Nükhet Duru'dan telif davası

Nükhet Duru, şarkılarının izinsiz şekilde dijital müzik platformlarında kullanıldığı iddiasıyla Esen Elektronik şirketine dava açtı. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T11:44+0300

2023-04-30T11:44+0300

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yaşam

şarkıcı

telif hakkı davası

nükhet duru

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Şarkıcı Nükhet Duru, 'Aç Gözünü Adamım' albümündeki 11 eserin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullanıldığını iddia ederek, Esen Elektronik şirketine dava açtı.Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde, avukatları Levent Polat ve Ergin Akçay aracılığıyla dava açan Nükhet Duru’nun dilekçesine göre, Esen Elektronik, şarkıcının şarkılarını dijital müzik platformlarında umuma iletti.Duru’nun müzik eserleri üzerinde ‘sanatçı’ sıfatıyla mali ve manevi hak sahibi olduğunu belirten avukatları, “Müvekkilin eserleri üzerine yapılan tecavüzün tespitini istiyoruz. İzinsiz kullanımın durdurulmasını önlenmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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şarkıcı, telif hakkı davası, nükhet duru