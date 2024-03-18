https://sputniknews.com.tr/20240318/istanbul-havalimani-5-yilda-4uncu-kez-dunyanin-en-iyi-havalimani-secildi-1081808547.html
İstanbul Havalimanı, 5 yılda 4'üncü kez dünyanın en iyi havalimanı seçildi
İstanbul Havalimanı, 5 yılda 4'üncü kez dünyanın en iyi havalimanı seçildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı, Air Transport Awards 2024 tarafından verilen ödülde tekrar yılın en iyi havalimanı seçildi. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T15:18+0300
2024-03-18T15:18+0300
2024-03-18T15:18+0300
türkiye
iga havalimanı işletmesi a.ş
istanbul havalimanı
oscar ödül töreni
ödül töreni
havalimanı
istanbul
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İstanbul Havalimanı, son 5 yılda 4 kez yılın en iyi havalimanı seçildi. Dünya havacılık sektörünün önde gelen yayınlarından olan ve sektördeki ana kategorileri ödüllendiren tek uluslararası etkinlik olan 'Air Transport Awards', sahiplerini buldu. Yunanistan'ın Ekali kentinde düzenlenen törende ödül İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen'e takdim edildi. İGA İstanbul Havalimanı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da dünya genelinde rakiplerini geride bırakarak 'yılın havalimanı' seçilmişti. 4 binden fazla katılımcı tarafından belirleniyorKazananlar, 4 binden fazla Air Transport News okuyucusu ve havacılık sektöründeki yöneticilerin katılımıyla belirleniyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, törende yaptığı konuşmada, "İGA İstanbul Havalimanı olarak, dördüncü kez üst üste 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görülmekten gurur duyuyoruz. Bu başarı, havalimanımızın operasyonel mükemmelliği için çalışan ekiplerimizin özverisinin bir göstergesidir" dedi. Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iastrou ise, "İGA İstanbul Havalimanı, Covid-19 pandemisi döneminde havacılık sektörünün karşılaştığı zorluklara rağmen dirençli ve inovatif bir şekilde faaliyet göstererek lider bir havacılık merkezi olduğunu kanıtladı" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulun-yeni-metro-hatti-acildi-gayrettepe-istanbul-havalimani-arasi-30-dakika-1080161950.html
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iga havalimanı işletmesi a.ş, istanbul havalimanı, oscar ödül töreni, ödül töreni, havalimanı, istanbul
iga havalimanı işletmesi a.ş, istanbul havalimanı, oscar ödül töreni, ödül töreni, havalimanı, istanbul
İstanbul Havalimanı, 5 yılda 4'üncü kez dünyanın en iyi havalimanı seçildi
İstanbul Havalimanı, Air Transport Awards 2024 tarafından verilen ödülde tekrar yılın en iyi havalimanı seçildi.
İstanbul Havalimanı, son 5 yılda 4 kez yılın en iyi havalimanı seçildi.
Dünya havacılık sektörünün önde gelen yayınlarından olan ve sektördeki ana kategorileri ödüllendiren tek uluslararası etkinlik olan 'Air Transport Awards', sahiplerini buldu. Yunanistan'ın Ekali kentinde düzenlenen törende ödül İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen'e takdim edildi.
İGA İstanbul Havalimanı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da dünya genelinde rakiplerini geride bırakarak 'yılın havalimanı' seçilmişti.
4 binden fazla katılımcı tarafından belirleniyor
Kazananlar, 4 binden fazla Air Transport News okuyucusu ve havacılık sektöründeki yöneticilerin katılımıyla belirleniyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, törende yaptığı konuşmada, "İGA İstanbul Havalimanı olarak, dördüncü kez üst üste 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görülmekten gurur duyuyoruz. Bu başarı, havalimanımızın operasyonel mükemmelliği için çalışan ekiplerimizin özverisinin bir göstergesidir" dedi.
Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iastrou ise, "İGA İstanbul Havalimanı, Covid-19 pandemisi döneminde havacılık sektörünün karşılaştığı zorluklara rağmen dirençli ve inovatif bir şekilde faaliyet göstererek lider bir havacılık merkezi olduğunu kanıtladı" şeklinde konuştu.