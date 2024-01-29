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İstanbul'un yeni metro hattı açıldı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika
İstanbul'un yeni metro hattı açıldı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan Gayrettepe - Kâğıthane Metro Hattı açıldı. Yeni hatla birlikte Gayrettepe'den İstanbul... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T16:17+0300
2024-01-29T16:17+0300
türkiye
istanbul
metro
abdulkadir uraloğlu
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Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan Gayrettepe - Kâğıthane Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.Yeni hatla birlikte Taksim’den İstanbul Havalimanı’na ulaşım 41 dakikaya düşerken, günde 600 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. 9 istasyondan oluşan metro hattının hızı saatte 120 kilometreye ulaşacak.Hattın devreye girmesiyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arasının 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arasının 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arasının 26 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arasının 35 dakikaya inecek.Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da yer aldı.Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Saatte 120 kilometre ile en hızlı metro araçlarının kullanıldığı hat olması ve ilk defa yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin kullanılması gibi birçok özelliğiyle "ilk'lerin, ve "en'lerin projesi olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın "en'lerine bugün bir yenisi daha ekliyoruz." dedi.Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye Yüzyılı'na yaraşır proje hizmet ve eserlerin bir biri ardına hayata geçirildiğini söyledi.Türkiye'nin en derin metro istasyonuBakan Uraloğlu, hizmete açılan Gayrettepe İstasyonuyla 72 metre derinliği ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu istasyonunun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattıyla da entegre olacak. Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş’ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacaktır. Böylelikle hemşerilerimiz; İstanbul Havalimanı’na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacaklardır." diye konuştu.Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 30 dakikaBakan Uraloğlu, projeyle Gayrettepe -İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim -Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent - İstanbul Havalimanı arasının 35 dakika olacağını açıkladı.Uraloğlu, bakanlık olarak İstanbul'da; Gebze-Halkalı Banliyö Hattı yani MARMARAY, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ile dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerinin bir bir hayata geçirildiğinin altını çizdi.Havalimanına 30 dakikaBakan Uraloğlu, projeyle Gayrettepe -İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim -Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent - İstanbul Havalimanı arasının 35 dakika olacağını açıkladı.Uraloğlu, bakanlık olarak İstanbul'da; Gebze-Halkalı Banliyö Hattı yani MARMARAY, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ile dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerinin bir bir hayata geçirildiğinin altını çizdi.Metro 131 kilometreye ulaştıBakan Uraloğlu, 8 Nisan 2023'te açılışı gerçekleştirilen Başakşehir-Kayaşehir Metrosuyla İstanbul'da yapımı tamamlanarak hizmete sunulan metro hatlarının uzunluğunun da 127,5 kilometre olduğunu belirterek, bugün açılışı yapılan Kağıthane-Gayrettepe arasındaki hat ile bu uzunluğun 131 kilometreye çıkarıldığına dikkati çekti.Uraloğlu, "Yapımları devam eden; Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Olmak üzere Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek. Gururla belirtmek istiyorum ki aralıksız sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını da bir bir alıyoruz." diye konuştu.Bakan Uraloğlu, 2024 yılının ilk çeyreği içerisinde 8 istasyonu ile 8,3 km uzunluğundaki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nı, 7 İstasyonu ile 8,4 km uzunluğundaki Bakırköy-Kirazlı Hattı'nı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimini tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.2019 yılı Haziran ayına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti yönetimindeyken 134,7 kilometre hattın inşaatına başlandığını belirten Uraloğlu, Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Hattı ve Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında test sürüşleri yapılmaya başlandığını ve Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nda yüzde 70 fiziki ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240129/erdogan-istanbul-havalimani-ile-gayrettepe-arasindan-kesintisiz-metro-ulasimini-saglamis-oluyoruz-1080153266.html
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istanbul, metro, abdulkadir uraloğlu
istanbul, metro, abdulkadir uraloğlu

İstanbul'un yeni metro hattı açıldı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika

16:17 29.01.2024
© AA / Mustafa ÇiftçiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan Gayrettepe - Kâğıthane Metro Hattı açıldı. Yeni hatla birlikte Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı’na ulaşım 30 dakikaya düşecek. Metro hattında günde 600 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. 9 istasyondan oluşan metro hattının hızı saatte 120 kilometreye ulaşacak.
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan Gayrettepe - Kâğıthane Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.

Yeni hatla birlikte Taksim’den İstanbul Havalimanı’na ulaşım 41 dakikaya düşerken, günde 600 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. 9 istasyondan oluşan metro hattının hızı saatte 120 kilometreye ulaşacak.
Hattın devreye girmesiyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arasının 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arasının 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arasının 26 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arasının 35 dakikaya inecek.

Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da yer aldı.
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Saatte 120 kilometre ile en hızlı metro araçlarının kullanıldığı hat olması ve ilk defa yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin kullanılması gibi birçok özelliğiyle "ilk'lerin, ve "en'lerin projesi olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın "en'lerine bugün bir yenisi daha ekliyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye Yüzyılı'na yaraşır proje hizmet ve eserlerin bir biri ardına hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'nin en derin metro istasyonu

Bakan Uraloğlu, hizmete açılan Gayrettepe İstasyonuyla 72 metre derinliği ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu istasyonunun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattıyla da entegre olacak. Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş’ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacaktır. Böylelikle hemşerilerimiz; İstanbul Havalimanı’na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacaklardır." diye konuştu.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 30 dakika

Bakan Uraloğlu, projeyle Gayrettepe -İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim -Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent - İstanbul Havalimanı arasının 35 dakika olacağını açıkladı.

Uraloğlu, bakanlık olarak İstanbul'da; Gebze-Halkalı Banliyö Hattı yani MARMARAY, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ile dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerinin bir bir hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Havalimanına 30 dakika

Bakan Uraloğlu, projeyle Gayrettepe -İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim -Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent - İstanbul Havalimanı arasının 35 dakika olacağını açıkladı.

Uraloğlu, bakanlık olarak İstanbul'da; Gebze-Halkalı Banliyö Hattı yani MARMARAY, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ile dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerinin bir bir hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Metro 131 kilometreye ulaştı

Bakan Uraloğlu, 8 Nisan 2023'te açılışı gerçekleştirilen Başakşehir-Kayaşehir Metrosuyla İstanbul'da yapımı tamamlanarak hizmete sunulan metro hatlarının uzunluğunun da 127,5 kilometre olduğunu belirterek, bugün açılışı yapılan Kağıthane-Gayrettepe arasındaki hat ile bu uzunluğun 131 kilometreye çıkarıldığına dikkati çekti.

Uraloğlu, "Yapımları devam eden; Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Olmak üzere Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek. Gururla belirtmek istiyorum ki aralıksız sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını da bir bir alıyoruz." diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, 2024 yılının ilk çeyreği içerisinde 8 istasyonu ile 8,3 km uzunluğundaki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nı, 7 İstasyonu ile 8,4 km uzunluğundaki Bakırköy-Kirazlı Hattı'nı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimini tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

2019 yılı Haziran ayına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti yönetimindeyken 134,7 kilometre hattın inşaatına başlandığını belirten Uraloğlu, Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Hattı ve Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında test sürüşleri yapılmaya başlandığını ve Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nda yüzde 70 fiziki ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
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