https://sputniknews.com.tr/20240129/erdogan-istanbul-havalimani-ile-gayrettepe-arasindan-kesintisiz-metro-ulasimini-saglamis-oluyoruz-1080153266.html

Erdoğan: İstanbul mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse elimizi taşın altına koymamızdandır

Erdoğan: İstanbul mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse elimizi taşın altına koymamızdandır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi, bizim elimizi taşın altına koymamızdır" dedi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T12:22+0300

2024-01-29T12:22+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

metro

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240126/gayrettepe-kagithane-metro-hatti-pazartesi-gunu-hizmete-giriyor-1080060925.html

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recep tayyip erdoğan, metro, cumhurbaşkanı