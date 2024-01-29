https://sputniknews.com.tr/20240129/erdogan-istanbul-havalimani-ile-gayrettepe-arasindan-kesintisiz-metro-ulasimini-saglamis-oluyoruz-1080153266.html
Erdoğan: İstanbul mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse elimizi taşın altına koymamızdandır
Erdoğan: İstanbul mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse elimizi taşın altına koymamızdandır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi, bizim elimizi taşın altına koymamızdır" dedi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T12:22+0300
2024-01-29T12:22+0300
2024-01-29T13:08+0300
politika
recep tayyip erdoğan
metro
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240126/gayrettepe-kagithane-metro-hatti-pazartesi-gunu-hizmete-giriyor-1080060925.html
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recep tayyip erdoğan, metro, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, metro, cumhurbaşkanı
Erdoğan: İstanbul mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse elimizi taşın altına koymamızdandır
12:22 29.01.2024 (güncellendi: 13:08 29.01.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi, bizim elimizi taşın altına koymamızdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
(Kağıthane-Gayrettepe etabı) Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasından kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz.
Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor.
Hattın tüm süreçlerini yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz.
İstanbul mevcut durumundan çok daha kötüye gitmediyse bunun en büyük sebebi taşın altına elimizi koymamızdır.
Neymiş, illerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgahmış. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir beyana rastlayamazsınız.