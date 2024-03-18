https://sputniknews.com.tr/20240318/ismail-kartaldan-aciklama-ogluma-da-saldirdilar-1081791574.html
İsmail Kartal'dan açıklama: Oğluma da saldırdılar
İsmail Kartal'dan açıklama: Oğluma da saldırdılar
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşananlara dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, oğlunun da saldırıya... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T07:16+0300
2024-03-18T07:16+0300
2024-03-18T07:17+0300
spor
ismail kartal
saldırı
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
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kavga
maç
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Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.Yaşanan olaylara dair konuşan Kartal olayları biz provoke etmedik derken, oğluna da saldırıldığını açıkladı:
https://sputniknews.com.tr/20240318/trabzonspor---fenerbahce-macinda-neler-yasandi-1081788943.html
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fenerbahçe trabzon maçı, ismail kartal açıklama, fenerbahçe, trabzonspor, fener trabzon maçı
İsmail Kartal'dan açıklama: Oğluma da saldırdılar
07:16 18.03.2024 (güncellendi: 07:17 18.03.2024)
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşananlara dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, oğlunun da saldırıya uğradığını duyurdu.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.
Yaşanan olaylara dair konuşan Kartal olayları biz provoke etmedik derken, oğluna da saldırıldığını açıkladı:
"Benim kafamda şişme var. Ben alışığım. Sokakta yetişmiş biriyim. Ben Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp rol yapan biri değilim. Hayatım boyunca böyle biri olmadım. Omzumda kafamda şişlikler var ama ben yere yatmadım, öyle biri değilim. İçeride antrenörlerimin ağzı patladı, dudağı patladı, bazı antrenörlerde şişlikler var. Oğlumun kafası şişmiş. Çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak bu işler!"