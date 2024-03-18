https://sputniknews.com.tr/20240318/trabzonspor---fenerbahce-macinda-neler-yasandi-1081788943.html

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular ile sahaya giren... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T04:25+0300

2024-03-18T04:25+0300

2024-03-18T04:42+0300

spor

fenerbahçe

trabzonspor

maç

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Trendyol Süper Lig'de 30. hafta yapılan maçlarla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, zirve yarışındaki Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Oyun zaman zaman durduTrabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu.Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi. Maçın ardından ne oldu?Maçının ardından saha içinde arbede yaşandı.Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti. Soruşturma başlatıldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışması ve soruşturma başlatıldığını söyledi.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaşanan olaylarla ilgili makamlarca gerekli soruşturma başlatıldığını belirterek, süreci yakından takip ettiklerini duyrdu.TFF'den hangi açıklama yaptı?Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), temsilcileri ve devlet yetkilileri ile iletişim halinde olduklarını belirterek, bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağını duyurdu.Feneberbahçe hangi saatte stattan ayrılabilidi?Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe kafilesi bir süre stadyumda bekledi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Fenerbahçe kafilesiyle birlikte 01.30 sıralarında stadyumdan ayrılarak havaalanına geçti.Futbolcuları taşıyan takım otobüsü, doğrudan aprona girerek İstanbul'a hareket edecek uçağın yanına götürüldü.Fenerbahçe kafilesinde bulunan yöneticiler ise yolcu girişinden otobüsle uçağın yanına gitti. Aynı zamanda Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.Vali Aziz Yıldırım uğurladıİstanbul'a hareket eden sarı-lacivertli kafileyi, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Başkan Vekili Atilla Ataman ve Emniyet Müdürü Murat Esertürk uğurladı. İstanbul'a ulaşan Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında yaklaşık 2 bin taraftar tezahüratlarla karşıladı.

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trabzonspor - fenerbahçe maçında ne oldu? trabzonspor - fenerbahçe maçı sonuçları ne? trabzonspor - fenerbahçe maçında ceza olacak mı? maç sırasında olaylar yaşandı mı?