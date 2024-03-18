İçişleri Bakanlığı'ndan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına soruşturma
00:13 18.03.2024 (güncellendi: 01:23 18.03.2024)
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583
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İçişleri Bakanlığı, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında müsabaka sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:
Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2024
Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının…
Bakan Bak: Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise; "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır.— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) March 17, 2024
İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz.
Ne olmuştu?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha karışmıştı.
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW164583Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
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© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW164583
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW164583Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
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© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW164583
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
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© İHA / OZAN KÖSE-AW164583
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
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© İHA / OZAN KÖSE-AW164583
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
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© İHA / OZAN KÖSE-AW164583
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
1/5
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW164583
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
2/5
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW164583
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
3/5
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
4/5
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
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© İHA / OZAN KÖSE-AW164583
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutlamıştı. Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girmişti.
Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlanmıştı.. Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitmişti.