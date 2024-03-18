https://sputniknews.com.tr/20240318/icisleri-bakanligindan-trabzonspor-fenerbahce-macina-sorusturma--1081781644.html

İçişleri Bakanlığı'ndan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına soruşturma

İçişleri Bakanlığı'ndan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına soruşturma

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T00:13+0300

2024-03-18T00:13+0300

2024-03-18T01:23+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında müsabaka sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:Bakan Bak: Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruzGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise; "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. Ne olmuştu?Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha karışmıştı.Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutlamıştı. Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girmişti.Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlanmıştı.. Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240317/ilk-yari-bitti-fenerbahce-trabzonda-farki-2ye-cikardi--1081776150.html

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içişleri bakanlığı