İlk yarı bitti: Fenerbahçe Trabzon'da farkı 2'ye çıkardı
21:27 17.03.2024 (güncellendi: 21:37 17.03.2024)
© AA / Hasan TaşcanTrendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park’ta karşılaştı.
© AA / Hasan Taşcan
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Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi, zorluk düzeyi yüksek bir maçla kapanıyor. Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park’ta karşılaştı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topa Tadic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
37. dakikada Trezeguet'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Pepe, meşin yuvarlağı Enis Destan'a çıkardı. Ondan önce müdahale eden Ferdi Kadıoğlu mutlak golü önledi.
45+4. dakikada Tadic'in ceza sahası yayı üzerine gönderdiği topla buluşan Fred, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
15 Mart, 16:54