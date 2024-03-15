https://sputniknews.com.tr/20240315/uefadan-fenerbahceye-ceza-karari--1081732097.html
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza kararı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza kararı
Sputnik Türkiye
UEFA, Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlara 3 maç deplasman yasağı getirdi. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T16:54+0300
2024-03-15T16:54+0300
2024-03-15T17:11+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
uefa, fenerbahçe
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza kararı
16:54 15.03.2024 (güncellendi: 17:11 15.03.2024)
UEFA, Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlara 3 maç deplasman yasağı getirdi.