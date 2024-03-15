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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza kararı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza kararı
Sputnik Türkiye
UEFA, Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlara 3 maç deplasman yasağı getirdi. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
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uefa, fenerbahçe
uefa, fenerbahçe

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza kararı

16:54 15.03.2024 (güncellendi: 17:11 15.03.2024)
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AA
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UEFA, Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlara 3 maç deplasman yasağı getirdi.
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