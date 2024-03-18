https://sputniknews.com.tr/20240318/her-hafta-yeni-bir-ateskes-gorusmesi-yapiliyor-mossad-hamasla-gorusmek-icin-katara-gidiyor-1081807854.html
Her hafta yeni bir ateşkes görüşmesi yapılıyor: Mossad, Hamas'la görüşmek için Katar'a gidiyor
Her hafta yeni bir ateşkes görüşmesi yapılıyor: Mossad, Hamas'la görüşmek için Katar'a gidiyor
Sputnik Türkiye
İsrail, Mısır'da yapılan görüşmelerin başarısız olması sonrası bu sefer de Hamas ile Katar'da görüşecek. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T14:28+0300
2024-03-18T14:28+0300
2024-03-18T14:28+0300
israil- filistin çatışması
hamas
katar
doha
mısır
mossad
israil
filistin
hamas
hamas hareketi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081081044_0:82:3112:1833_1920x0_80_0_0_4822ff856263f12df0b7599a255897ab.jpg
İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre İsrail müzakere heyeti, Mossad'in İstihbarat Şefi Barnea liderliğinde Hamas'ın teklifine yanıt vermek ve müzakereleri başlatmak üzere Katar'a gitti. Mısır'da yürütülen fakat başarılı olmayan müzakereler ardından Hamas ve Mossad, bu sefer de Doha'da buluşacak. Müzakerelerin 'zorlu ve uzun' olması beklenirken, Ramazan ayında olunmasına rağmen İsrail saldırılarına devam ediyor. Yakın zamanda Gazze'deki en çok mültecinin ve zayıf nüfusun bulunduğu Refah kentine de saldırı planlanıyor. Tüm dünya harekatın bölgede bir felaket getireceğini belirtip planı kınasa da, Neyantahu hükümetinin saldırıdan vazgeçmeyeceği bildiriliyor.Taraflar ne istiyor? İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 31 bin 726 Filistinli öldü ve 73 bin 792 kişi yaralandı. Hamas, Mısır ve Katar ile yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sundu. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın taleplerini 'akıl dışı' olarak nitelendirerek, saldırı planlarını onayladı. Hamas ile İsrail arasındaki temel anlaşmazlık, Hamas'ın kalıcı bir ateşkes talebine rağmen İsrail'in geçici bir ateşkes ve savaşa devam etmeyi talep etmesiyle ilgili olduğu bildirildi. Hamas, zorla göç ettirilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesini istiyor ancak İsrail buna karşı çıkıyor. İsrail yetkililerine göre, Gazze'de halen 136 İsrailli esir bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240318/netanyahu-batiyi-vicdanini-kaybetmekle-sucladi-1081792532.html
katar
doha
mısır
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081081044_376:0:3105:2047_1920x0_80_0_0_cedc90b95b774bf646cba5e82c4b0a80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hamas, katar, doha, mısır, mossad, israil, filistin, hamas, hamas hareketi
hamas, katar, doha, mısır, mossad, israil, filistin, hamas, hamas hareketi
Her hafta yeni bir ateşkes görüşmesi yapılıyor: Mossad, Hamas'la görüşmek için Katar'a gidiyor
İsrail, Mısır'da yapılan görüşmelerin başarısız olması sonrası bu sefer de Hamas ile Katar'da görüşecek.
İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre İsrail müzakere heyeti, Mossad'in İstihbarat Şefi Barnea liderliğinde Hamas'ın teklifine yanıt vermek ve müzakereleri başlatmak üzere Katar'a gitti.
Mısır'da yürütülen fakat başarılı olmayan müzakereler ardından Hamas ve Mossad, bu sefer de Doha'da buluşacak. Müzakerelerin 'zorlu ve uzun' olması beklenirken, Ramazan ayında olunmasına rağmen İsrail saldırılarına devam ediyor. Yakın zamanda Gazze'deki en çok mültecinin ve zayıf nüfusun bulunduğu Refah kentine de saldırı planlanıyor.
Tüm dünya harekatın bölgede bir felaket getireceğini belirtip planı kınasa da, Neyantahu hükümetinin saldırıdan vazgeçmeyeceği bildiriliyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 31 bin 726 Filistinli öldü ve 73 bin 792 kişi yaralandı. Hamas, Mısır ve Katar ile yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sundu. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın taleplerini 'akıl dışı' olarak nitelendirerek, saldırı planlarını onayladı.
Hamas ile İsrail arasındaki temel anlaşmazlık, Hamas'ın kalıcı bir ateşkes talebine rağmen İsrail'in geçici bir ateşkes ve savaşa devam etmeyi talep etmesiyle ilgili olduğu bildirildi. Hamas, zorla göç ettirilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesini istiyor ancak İsrail buna karşı çıkıyor.
İsrail yetkililerine göre, Gazze'de halen 136 İsrailli esir bulunuyor.