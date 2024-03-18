https://sputniknews.com.tr/20240318/her-hafta-yeni-bir-ateskes-gorusmesi-yapiliyor-mossad-hamasla-gorusmek-icin-katara-gidiyor-1081807854.html

Her hafta yeni bir ateşkes görüşmesi yapılıyor: Mossad, Hamas'la görüşmek için Katar'a gidiyor

Her hafta yeni bir ateşkes görüşmesi yapılıyor: Mossad, Hamas'la görüşmek için Katar'a gidiyor

Sputnik Türkiye

İsrail, Mısır'da yapılan görüşmelerin başarısız olması sonrası bu sefer de Hamas ile Katar'da görüşecek. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T14:28+0300

2024-03-18T14:28+0300

2024-03-18T14:28+0300

israil- filistin çatışması

hamas

katar

doha

mısır

mossad

israil

filistin

hamas

hamas hareketi

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İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre İsrail müzakere heyeti, Mossad'in İstihbarat Şefi Barnea liderliğinde Hamas'ın teklifine yanıt vermek ve müzakereleri başlatmak üzere Katar'a gitti. Mısır'da yürütülen fakat başarılı olmayan müzakereler ardından Hamas ve Mossad, bu sefer de Doha'da buluşacak. Müzakerelerin 'zorlu ve uzun' olması beklenirken, Ramazan ayında olunmasına rağmen İsrail saldırılarına devam ediyor. Yakın zamanda Gazze'deki en çok mültecinin ve zayıf nüfusun bulunduğu Refah kentine de saldırı planlanıyor. Tüm dünya harekatın bölgede bir felaket getireceğini belirtip planı kınasa da, Neyantahu hükümetinin saldırıdan vazgeçmeyeceği bildiriliyor.Taraflar ne istiyor? İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 31 bin 726 Filistinli öldü ve 73 bin 792 kişi yaralandı. Hamas, Mısır ve Katar ile yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sundu. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın taleplerini 'akıl dışı' olarak nitelendirerek, saldırı planlarını onayladı. Hamas ile İsrail arasındaki temel anlaşmazlık, Hamas'ın kalıcı bir ateşkes talebine rağmen İsrail'in geçici bir ateşkes ve savaşa devam etmeyi talep etmesiyle ilgili olduğu bildirildi. Hamas, zorla göç ettirilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesini istiyor ancak İsrail buna karşı çıkıyor. İsrail yetkililerine göre, Gazze'de halen 136 İsrailli esir bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240318/netanyahu-batiyi-vicdanini-kaybetmekle-sucladi-1081792532.html

katar

doha

mısır

israil

filistin

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hamas, katar, doha, mısır, mossad, israil, filistin, hamas, hamas hareketi