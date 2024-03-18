https://sputniknews.com.tr/20240318/hakan-fidandan-kurtlar-vadisi-aciklamasi-kaderim--1081796772.html
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi açıklaması: 'Kaderim'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi açıklaması: 'Kaderim'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya ile ilgili bir soruya cevap vererek, kendisi hakkında yapılan birçok Kurtlar Vadisi esprisine değindi. Dikkat çeken... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T10:13+0300
2024-03-18T10:13+0300
2024-03-18T11:34+0300
hakan fidan
kurtlar vadisi
politika
necati şaşmaz
dizi
film
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Türkiye'nin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, 'Kaos' adıyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanırken, dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz geçen yıl hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı.Diziyle ilgili tüm gelişmeler böyleyken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sürpriz bir açıklama geldi. Sosyal medya ile ilgili soruyu yanıtlayan Fidan kendisi ile ilgili çok sayıda Kurtlar Vadisi capsi yapıldığını söyledi.Yapılan editlere artık alıştığını söyleyen Fidan, "Ben de alıştım artık, 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz" ifadelerini kullandı.Fidan'ın özellikle Dışişleri Bakanlığı koltuğuna gelmesi sonrası sosyal medya mecralarında çok sayıda edite konu olduğu görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240318/kate-middleton-ya-da-kral-charles-oldu-ingilterede-bayraklar-yariya-indi-mi-1081791407.html
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hakan fidan kurtlar vadisi
hakan fidan kurtlar vadisi
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi açıklaması: 'Kaderim'
10:13 18.03.2024 (güncellendi: 11:34 18.03.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya ile ilgili bir soruya cevap vererek, kendisi hakkında yapılan birçok Kurtlar Vadisi esprisine değindi. Dikkat çeken bir açıklamasında Fidan, "Ben de alıştım artık, 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, 'Kaos' adıyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanırken, dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz geçen yıl hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı.
Diziyle ilgili tüm gelişmeler böyleyken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sürpriz bir açıklama geldi. Sosyal medya ile ilgili soruyu yanıtlayan Fidan kendisi ile ilgili çok sayıda Kurtlar Vadisi capsi yapıldığını söyledi.
Yapılan editlere artık alıştığını söyleyen Fidan, "Ben de alıştım artık, 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz" ifadelerini kullandı.
Fidan'ın özellikle Dışişleri Bakanlığı koltuğuna gelmesi sonrası sosyal medya mecralarında çok sayıda edite konu olduğu görülmüştü.