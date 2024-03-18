https://sputniknews.com.tr/20240318/guney-kore-ve-japonyadan-ortak-aciklama-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1081793936.html
Güney Kore ve Japonya’dan ortak açıklama: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya’dan ortak açıklama: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Sputnik Türkiye
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirirken, Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin azami... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T08:41+0300
2024-03-18T08:41+0300
2024-03-18T08:41+0300
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balistik füze denemesi
füze denemesi
kişida fumio
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.44-08.22 arasında Japon Denizi yönüne üç balistik füze fırlattığı belirtildi.Açıklamada, başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü bildirildi.Denemelerin şiddetle kınandığı açıklamada, "açık bir provokasyon" olarak nitelendirilen füzelerin "Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiği" kaydedildi.Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füzelerinin azami 50 kilometre irtifaya ulaşabildiği ve Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.Deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmediJaponya Başbakanı Kişida Fumio, meclis oturumundaki konuşmasında sert tepki gösterdiği füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.Denemeleri "kabul edilemez" şeklinde niteleyen Başbakan Kişida, "Şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kore'nin bir dizi eylemi ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor" dedi.Füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmediği bildirildi.Denemelerin, Seul'de 18-20 Mart'ta düzenlenecek ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katılacağı ‘Gelecek Nesiller için Demokrasi’ zirvesi öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip ‘Padasuri-6’ karadan denize seyir füzesini fırlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240314/kuzey-kore-lideri-kim-ulkenin-yeni-tankini-test-etti-1081689440.html
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kuzey kore, güney kore, japonya, balistik füze, kıtalararası balistik füze, balistik füze denemesi, füze denemesi, kişida fumio, japon denizi
kuzey kore, güney kore, japonya, balistik füze, kıtalararası balistik füze, balistik füze denemesi, füze denemesi, kişida fumio, japon denizi
Güney Kore ve Japonya’dan ortak açıklama: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirirken, Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin azami 50 kilometre irtifaya ulaşabildiği ve Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.44-08.22 arasında Japon Denizi yönüne üç balistik füze fırlattığı belirtildi.
Açıklamada, başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü bildirildi.
Denemelerin şiddetle kınandığı açıklamada, "açık bir provokasyon" olarak nitelendirilen füzelerin "Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiği" kaydedildi.
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füzelerinin azami 50 kilometre irtifaya ulaşabildiği ve Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.
Deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmedi
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, meclis oturumundaki konuşmasında sert tepki gösterdiği füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.
Denemeleri "kabul edilemez" şeklinde niteleyen Başbakan Kişida, "Şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kore'nin bir dizi eylemi ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor" dedi.
Füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmediği bildirildi.
Denemelerin, Seul'de 18-20 Mart'ta düzenlenecek ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katılacağı ‘Gelecek Nesiller için Demokrasi’ zirvesi öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.
Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip ‘Padasuri-6’ karadan denize seyir füzesini fırlatmıştı.