https://sputniknews.com.tr/20240318/guney-kore-ve-japonyadan-ortak-aciklama-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1081793936.html

Güney Kore ve Japonya’dan ortak açıklama: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya’dan ortak açıklama: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Sputnik Türkiye

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirirken, Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin azami... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T08:41+0300

2024-03-18T08:41+0300

2024-03-18T08:41+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

japonya

balistik füze

kıtalararası balistik füze

balistik füze denemesi

füze denemesi

kişida fumio

japon denizi

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.44-08.22 arasında Japon Denizi yönüne üç balistik füze fırlattığı belirtildi.Açıklamada, başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü bildirildi.Denemelerin şiddetle kınandığı açıklamada, "açık bir provokasyon" olarak nitelendirilen füzelerin "Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiği" kaydedildi.Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füzelerinin azami 50 kilometre irtifaya ulaşabildiği ve Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.Deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmediJaponya Başbakanı Kişida Fumio, meclis oturumundaki konuşmasında sert tepki gösterdiği füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.Denemeleri "kabul edilemez" şeklinde niteleyen Başbakan Kişida, "Şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kore'nin bir dizi eylemi ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor" dedi.Füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmediği bildirildi.Denemelerin, Seul'de 18-20 Mart'ta düzenlenecek ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katılacağı ‘Gelecek Nesiller için Demokrasi’ zirvesi öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip ‘Padasuri-6’ karadan denize seyir füzesini fırlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240314/kuzey-kore-lideri-kim-ulkenin-yeni-tankini-test-etti-1081689440.html

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