https://sputniknews.com.tr/20240318/gokhan-zanin-ses-kayitlari-var-dedi-canli-yayinda-acikladi-neyle-santaj-yapildi-1081795445.html

'Gökhan Zan'ın ses kayıtları var' dedi canlı yayında açıkladı: Neyle 'şantaj' yapıldı?

'Gökhan Zan'ın ses kayıtları var' dedi canlı yayında açıkladı: Neyle 'şantaj' yapıldı?

Sputnik Türkiye

TİP'in adaylıktan çektiği Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Gökhan Zan, kendisine kumpas kurulduğunu ve suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Zan’ın, söz... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T09:50+0300

2024-03-18T09:50+0300

2024-03-18T09:55+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ismail saymaz

iddia

şantaj

gökhan zan

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

politika

lütfü savaş

rüşvet

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurdu. Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Zan ise adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.Hakkında rüşvet konuşmalarının ses kaydığı olduğu iddiası ortaya atılan Zan’ın söz konusu iddiayla ilgili savcılığa yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı. Zan, savcılığa isim vererek nasıl tehdit edildiğini anlattı.Zan 17 Mart Pazar günü savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını söyledi.Tehdit eden kişilerin isimlerini verdi: 5 milyon TL para istedilerKendisini, kurgu ses kaydı yapmak ve onu yayınlamakla tehdit eden kişilerin adını da veren Zan, Gerçek Gündem’de yer alan habere göre şunları kaydetti:'Lütfü Savaş'ı desteklememi söylediler'Suç duyurusunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı desteklemesi için tehdit edildiğini de ileri süren Gökhan Zan, şu ifadeleri kullandı:Avukatları ses kayıtlarına yayın yasağı istediZan’ın avukatı da ses kayıtlarıyla ilgili yayın yasağı alınmasını, şüpheli kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılarak ellerinde tuttukları dijital ve fiziki ürünlere el koyularak inceleme yapılmasını talep etti.İsmail Saymaz canlı yayında anlattı: 3 milyon dolar teklif etmişler, '5 olmaz mı? demişSes kayıtlarının da iddialara konu olduğu süreçte hem TİP hem de Gökhan Zan ile görüşen gazeteci İsmail Saymaz şantaj, montaj, tehditlerin karıştığı iddiaları canlı yayında anlattı.Hem TİP hem de Gökhan Zan ile konuştuğunu belirten İsmail Saymaz, Zan ile AK Parti adına temas kuran Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmemesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi. Zan'ın ise "5 olmaz mı?" diye bir soru sorduğu iddia edildi. Bu görüşmenin ses kaydına alındığı, Zan'ın şantaj yapıldığını savunduğunu belirten Saymaz bir görüşme daha olduğunu ifade etti.Ne olmuştu?Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay’da aday gösterdikleri Gökhan Zan’ı geri çektiklerini açıklamıştı.TİP tarafından yapılan açıklamada, “Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.Gökhan Zan ise “Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar” dedi ve suç duyurusunda bulunduğunu kaydetmişti."Hedefimden ve mücadeleden vazgeçmeyeceğim" diyen Zan, "çalışmaya devam edeceğim" diyerek seçim yarışını sürdüreceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240318/ahmet-hakan-ozel-isim-vererek-ak-parti-adayi-hamza-daga-yuklenmis-izmirde-durumlar-kritik-mi-1081795334.html

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