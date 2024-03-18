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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240318/gokhan-zanin-ses-kayitlari-var-dedi-canli-yayinda-acikladi-neyle-santaj-yapildi-1081795445.html
'Gökhan Zan'ın ses kayıtları var' dedi canlı yayında açıkladı: Neyle 'şantaj' yapıldı?
'Gökhan Zan'ın ses kayıtları var' dedi canlı yayında açıkladı: Neyle 'şantaj' yapıldı?
Sputnik Türkiye
TİP'in adaylıktan çektiği Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Gökhan Zan, kendisine kumpas kurulduğunu ve suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Zan’ın, söz... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T09:50+0300
2024-03-18T09:55+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ismail saymaz
iddia
şantaj
gökhan zan
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
politika
lütfü savaş
rüşvet
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurdu. Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Zan ise adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.Hakkında rüşvet konuşmalarının ses kaydığı olduğu iddiası ortaya atılan Zan’ın söz konusu iddiayla ilgili savcılığa yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı. Zan, savcılığa isim vererek nasıl tehdit edildiğini anlattı.Zan 17 Mart Pazar günü savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını söyledi.Tehdit eden kişilerin isimlerini verdi: 5 milyon TL para istedilerKendisini, kurgu ses kaydı yapmak ve onu yayınlamakla tehdit eden kişilerin adını da veren Zan, Gerçek Gündem’de yer alan habere göre şunları kaydetti:'Lütfü Savaş'ı desteklememi söylediler'Suç duyurusunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı desteklemesi için tehdit edildiğini de ileri süren Gökhan Zan, şu ifadeleri kullandı:Avukatları ses kayıtlarına yayın yasağı istediZan’ın avukatı da ses kayıtlarıyla ilgili yayın yasağı alınmasını, şüpheli kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılarak ellerinde tuttukları dijital ve fiziki ürünlere el koyularak inceleme yapılmasını talep etti.İsmail Saymaz canlı yayında anlattı: 3 milyon dolar teklif etmişler, '5 olmaz mı? demişSes kayıtlarının da iddialara konu olduğu süreçte hem TİP hem de Gökhan Zan ile görüşen gazeteci İsmail Saymaz şantaj, montaj, tehditlerin karıştığı iddiaları canlı yayında anlattı.Hem TİP hem de Gökhan Zan ile konuştuğunu belirten İsmail Saymaz, Zan ile AK Parti adına temas kuran Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmemesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi. Zan'ın ise "5 olmaz mı?" diye bir soru sorduğu iddia edildi. Bu görüşmenin ses kaydına alındığı, Zan'ın şantaj yapıldığını savunduğunu belirten Saymaz bir görüşme daha olduğunu ifade etti.Ne olmuştu?Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay’da aday gösterdikleri Gökhan Zan’ı geri çektiklerini açıklamıştı.TİP tarafından yapılan açıklamada, “Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.Gökhan Zan ise “Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar” dedi ve suç duyurusunda bulunduğunu kaydetmişti."Hedefimden ve mücadeleden vazgeçmeyeceğim" diyen Zan, "çalışmaya devam edeceğim" diyerek seçim yarışını sürdüreceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240318/ahmet-hakan-ozel-isim-vererek-ak-parti-adayi-hamza-daga-yuklenmis-izmirde-durumlar-kritik-mi-1081795334.html
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'Gökhan Zan'ın ses kayıtları var' dedi canlı yayında açıkladı: Neyle 'şantaj' yapıldı?

09:50 18.03.2024 (güncellendi: 09:55 18.03.2024)
© AA / Ali Kemal ZerenliTürkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti. (
Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
© AA / Ali Kemal Zerenli
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TİP'in adaylıktan çektiği Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Gökhan Zan, kendisine kumpas kurulduğunu ve suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Zan’ın, söz konusu iddiayla ilgili yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıkarken, Gazeteci İsmail Saymaz, Gökhan Zan'a 3 milyon dolarlık bir teklif geldiğini ve bunların ses kaydı olduğunu söyledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurdu. Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Zan ise adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.
Hakkında rüşvet konuşmalarının ses kaydığı olduğu iddiası ortaya atılan Zan’ın söz konusu iddiayla ilgili savcılığa yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı. Zan, savcılığa isim vererek nasıl tehdit edildiğini anlattı.
Zan 17 Mart Pazar günü savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını söyledi.

Tehdit eden kişilerin isimlerini verdi: 5 milyon TL para istediler

Kendisini, kurgu ses kaydı yapmak ve onu yayınlamakla tehdit eden kişilerin adını da veren Zan, Gerçek Gündem’de yer alan habere göre şunları kaydetti:

“31.03.2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Turgay K. ile yaklaşık 1 yıl önce depremden sonra tanıştık. Turgay K. benim adaylık olma sürecim içerisinde bana destek olacağını söyleyip o sırada bana kumpas hazırlığı içerisindeydi. Turgay K., Mihal K. ile birlikte benim kullandığım telefon numaramı arayarak sürekli iletişim halinde olarak adaylık sürecinde destek olacaklarını her türlü yardımı yapacaklarını söylediler. Yaklaşık 2 hafta kadar önce de Turgay K. ve Mihal K. ile birlikte İskenderun’da buluştuk. Bana adaylıktan çekilmem için baskı yaptılar. Turgay’ın, Mihal’i eskiden FETÖ’cü olduğunu, belalı olduğunu söyleyerek tehditvari konuşmalar yaptı. Benim zihinsel engelli kardeşim vardır. Ona da zarar vereceklerini adaylıktan çekilmezsem ona kötülük yapacaklarını söylediler. Bu şahıslar benden 5.000.000 TL tutarında ayrı para talep ettiler. Adaylıktan çekilmemem durumunda basına montaj ses kaydı vereceklerini söylediler.”

'Lütfü Savaş'ı desteklememi söylediler'

Suç duyurusunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı desteklemesi için tehdit edildiğini de ileri süren Gökhan Zan, şu ifadeleri kullandı:
“Ben korumam olmadığı için adaylık süreci içerisinde vatandaşlar ile iç içe bir şekilde seçim kampanyalarımı yürütüyorum. Bu sebeple seçim süreci içerisinde halk ile bulaşmalarda birkaç şahsın kucağıma adaylıktan çekilmem gerektiğini, Lütfü Savaş’ı desteklemem gerektiğini, adaylıktan çekilmezsem kötü olacağını söylediler.

Avukatları ses kayıtlarına yayın yasağı istedi

Zan’ın avukatı da ses kayıtlarıyla ilgili yayın yasağı alınmasını, şüpheli kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılarak ellerinde tuttukları dijital ve fiziki ürünlere el koyularak inceleme yapılmasını talep etti.

İsmail Saymaz canlı yayında anlattı: 3 milyon dolar teklif etmişler, '5 olmaz mı? demiş

Ses kayıtlarının da iddialara konu olduğu süreçte hem TİP hem de Gökhan Zan ile görüşen gazeteci İsmail Saymaz şantaj, montaj, tehditlerin karıştığı iddiaları canlı yayında anlattı.
Hem TİP hem de Gökhan Zan ile konuştuğunu belirten İsmail Saymaz, Zan ile AK Parti adına temas kuran Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmemesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi. Zan'ın ise "5 olmaz mı?" diye bir soru sorduğu iddia edildi. Bu görüşmenin ses kaydına alındığı, Zan'ın şantaj yapıldığını savunduğunu belirten Saymaz bir görüşme daha olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay’da aday gösterdikleri Gökhan Zan’ı geri çektiklerini açıklamıştı.
TİP tarafından yapılan açıklamada, “Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.
Gökhan Zan ise “Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar” dedi ve suç duyurusunda bulunduğunu kaydetmişti.
"Hedefimden ve mücadeleden vazgeçmeyeceğim" diyen Zan, "çalışmaya devam edeceğim" diyerek seçim yarışını sürdüreceğini söylemişti.
Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
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