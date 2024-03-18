Ahmet Hakan: Özel, isim vererek AK Parti adayı Hamza Dağ’a yüklenmiş, İzmir’de durumlar kritik mi?

"CHP’nin en rahat olduğu kent İzmir’dir. Rakiple hiç ilgilenmez İzmir’de CHP. Rakip eleştirisi yapmaya gerek duymaz. Fakat bu seçimde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isim vererek AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ’a yüklenmiş. “Partisinin logosunu kullanmıyor, takiye yapıyor” diye. Gerçi Mansur Yavaş da Ankara’da aynısını yapıyor ama neyse... Ben asıl işin şurasındayım: Genel başkan düzeyinde Hamza Dağ’a yükleniliyorsa... İzmir’de durumlar gerçekten de kritik mi acaba?"