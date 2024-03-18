https://sputniknews.com.tr/20240318/ahmet-hakan-ozel-isim-vererek-ak-parti-adayi-hamza-daga-yuklenmis-izmirde-durumlar-kritik-mi-1081795334.html
Ahmet Hakan: Özel, isim vererek AK Parti adayı Hamza Dağ’a yüklenmiş, İzmir’de durumlar kritik mi?
Ahmet Hakan: Özel, isim vererek AK Parti adayı Hamza Dağ’a yüklenmiş, İzmir’de durumlar kritik mi?
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isim vererek AK Parti İzmir Adayı Dağ'ı eleştirdiğini belirtti ve "İzmir’de durumlar gerçekten de kritik mi... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T09:33+0300
2024-03-18T09:33+0300
2024-03-18T09:33+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
özgür özel
chp
hamza dağ
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
seçim
ahmet hakan
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Özgür Özel'in İzmir adaylığı konusunda Hamza Dağ'ı eleştirdiğini söyledi.Ahmet Hakan, 'İzmir'deki seçim dönemlerinde diğer adaylarla ilgilenilmediğine' dikkat çekti ve bu dönemde yaşanan değişikliğin altındaki sebebe ilişkin şu şekilde bir değerlendirme yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20240312/secime-gunler-kala-30-buyuksehir-anketi-eskisehir-adana-antalya-hatay-orduda-surpriz-1081603400.html
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özgür özel, chp, hamza dağ, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, seçim, ahmet hakan
özgür özel, chp, hamza dağ, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, seçim, ahmet hakan
Ahmet Hakan: Özel, isim vererek AK Parti adayı Hamza Dağ’a yüklenmiş, İzmir’de durumlar kritik mi?
Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isim vererek AK Parti İzmir Adayı Dağ'ı eleştirdiğini belirtti ve "İzmir’de durumlar gerçekten de kritik mi acaba?" diye sordu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Özgür Özel'in İzmir adaylığı konusunda Hamza Dağ'ı eleştirdiğini söyledi.
Ahmet Hakan, 'İzmir'deki seçim dönemlerinde diğer adaylarla ilgilenilmediğine'
dikkat çekti ve bu dönemde yaşanan değişikliğin altındaki sebebe ilişkin şu şekilde bir değerlendirme
yaptı:
"CHP’nin en rahat olduğu kent İzmir’dir. Rakiple hiç ilgilenmez İzmir’de CHP. Rakip eleştirisi yapmaya gerek duymaz. Fakat bu seçimde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isim vererek AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ’a yüklenmiş. “Partisinin logosunu kullanmıyor, takiye yapıyor” diye. Gerçi Mansur Yavaş da Ankara’da aynısını yapıyor ama neyse... Ben asıl işin şurasındayım: Genel başkan düzeyinde Hamza Dağ’a yükleniliyorsa... İzmir’de durumlar gerçekten de kritik mi acaba?"