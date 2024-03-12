https://sputniknews.com.tr/20240312/secime-gunler-kala-30-buyuksehir-anketi-eskisehir-adana-antalya-hatay-orduda-surpriz-1081603400.html

Seçime günler kala 30 büyükşehir anketi: Eskişehir, Adana, Antalya, Hatay, Ordu'da 'sürpriz'

Seçime günler kala 30 büyükşehir anketi: Eskişehir, Adana, Antalya, Hatay, Ordu'da 'sürpriz'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin yerel seçim sandığına gitmesine son 19 gün kala 30 büyükşehirde yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Ankete göre AK Parti’nin CHP’nin elindeki... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T08:57+0300

2024-03-12T08:57+0300

2024-03-12T08:57+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

31 mart yerel seçimleri

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büyükşehir

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Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın yaptığı son yerel seçim anketine göre, Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay'da AK Parti-MHP; Ordu'da İYİ Parti önde gidiyor. Şanlıurfa'da yüzde 32 alan AK Parti-MHP'yi yüzde 29'la Yeniden Refah Partisi’nin takip ettiği görüldü.31 Mart Yerel Seçimi'ne 1 aydan kısa bir süre kala 'siyasi partilerin adaylarını açıkladığı anda' yaptıkları 'Büyükşehirler Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçlarına göre üç büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayları önde.21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmada ilk olarak "Partilerden bağımsız belediye başkan adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır" diye soruldu.Ankete katılanların yüzde 38'i "İhtiyaç halinde ulaşılabilir olmalıdır" derken yüzde 32'si ise "Devlet adamı ciddiyetiyle mütevazı olmalıdır" dedi."Belediye başkanlığı seçiminde sizin için parti mi aday mı önemli" sorusuna ise yüzde 46 "Hem aday, hem parti önemli" yüzde 33 ise "Parti önemli" yanıtını verdi."Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir" sorusuna yüzde 48 "Hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sorunlar" karşılığını verirken yüzde 13 ise "Ahlaki ve sosyal sorunlar" dedi.İstanbulAnkete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor.5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İYİ Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, YRP ise yüzde 2.5 oy oranına sahip.AnkaraAnkara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 44 oy oranıyla Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un 6 puan önünde yer alıyor. Ankara'da 4 bin 300 kişiyle yüz yüze yapılan anket görüşmesi sonucuna göre, Yavaş, yüzde 44, Altınok yüzde 38, YRP yüzde 4, İYİ Parti yüzde 3 ve DEM Parti yüzde 2 oy oranına sahip.İzmirİzmir'de ise CHP'nin adayı Cemil Tugay, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ'ın 17 puan önüne geçmiş durumda. 3 bin 550 kişiyle yüz yüze yapılan anket sonucuna göre; Hamza Dağ yüzde 31, Tugay yüzde 48, İYİ Parti yüzde 7, DEM Parti yüzde 4, YRP'nin ise yüzde 1 oy oranına sahip olduğu görülüyor.Anket şirketi, araştırmanın yöntemini ise şöyle açıkladı:MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yapılan araştırmanın siyasi partilerin adaylarını resmi olarak ilk açıkladığı günlerde yapıldığını belirtti. Kulat açıklamasında, "Şimdi yeni bir çalışma için sahaya çıkılacaktır. Bu zaman diliminde (ilk günlerde) yapılan bir araştırma kampanya başarısını yeterince yansıtmaz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240311/istanbulda-son-secim-anketi-ile-15-yil-sonra-bir-ilk-el-degistiren-bir-ilce-var-1081586012.html

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