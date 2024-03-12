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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240312/secime-gunler-kala-30-buyuksehir-anketi-eskisehir-adana-antalya-hatay-orduda-surpriz-1081603400.html
Seçime günler kala 30 büyükşehir anketi: Eskişehir, Adana, Antalya, Hatay, Ordu'da 'sürpriz'
Seçime günler kala 30 büyükşehir anketi: Eskişehir, Adana, Antalya, Hatay, Ordu'da 'sürpriz'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin yerel seçim sandığına gitmesine son 19 gün kala 30 büyükşehirde yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Ankete göre AK Parti’nin CHP’nin elindeki... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T08:57+0300
2024-03-12T08:57+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın yaptığı son yerel seçim anketine göre, Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay'da AK Parti-MHP; Ordu'da İYİ Parti önde gidiyor. Şanlıurfa'da yüzde 32 alan AK Parti-MHP'yi yüzde 29'la Yeniden Refah Partisi’nin takip ettiği görüldü.31 Mart Yerel Seçimi'ne 1 aydan kısa bir süre kala 'siyasi partilerin adaylarını açıkladığı anda' yaptıkları 'Büyükşehirler Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçlarına göre üç büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayları önde.21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmada ilk olarak "Partilerden bağımsız belediye başkan adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır" diye soruldu.Ankete katılanların yüzde 38'i "İhtiyaç halinde ulaşılabilir olmalıdır" derken yüzde 32'si ise "Devlet adamı ciddiyetiyle mütevazı olmalıdır" dedi."Belediye başkanlığı seçiminde sizin için parti mi aday mı önemli" sorusuna ise yüzde 46 "Hem aday, hem parti önemli" yüzde 33 ise "Parti önemli" yanıtını verdi."Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir" sorusuna yüzde 48 "Hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sorunlar" karşılığını verirken yüzde 13 ise "Ahlaki ve sosyal sorunlar" dedi.İstanbulAnkete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor.5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İYİ Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, YRP ise yüzde 2.5 oy oranına sahip.AnkaraAnkara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 44 oy oranıyla Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un 6 puan önünde yer alıyor. Ankara'da 4 bin 300 kişiyle yüz yüze yapılan anket görüşmesi sonucuna göre, Yavaş, yüzde 44, Altınok yüzde 38, YRP yüzde 4, İYİ Parti yüzde 3 ve DEM Parti yüzde 2 oy oranına sahip.İzmirİzmir'de ise CHP'nin adayı Cemil Tugay, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ'ın 17 puan önüne geçmiş durumda. 3 bin 550 kişiyle yüz yüze yapılan anket sonucuna göre; Hamza Dağ yüzde 31, Tugay yüzde 48, İYİ Parti yüzde 7, DEM Parti yüzde 4, YRP'nin ise yüzde 1 oy oranına sahip olduğu görülüyor.Anket şirketi, araştırmanın yöntemini ise şöyle açıkladı:MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yapılan araştırmanın siyasi partilerin adaylarını resmi olarak ilk açıkladığı günlerde yapıldığını belirtti. Kulat açıklamasında, "Şimdi yeni bir çalışma için sahaya çıkılacaktır. Bu zaman diliminde (ilk günlerde) yapılan bir araştırma kampanya başarısını yeterince yansıtmaz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/istanbulda-son-secim-anketi-ile-15-yil-sonra-bir-ilk-el-degistiren-bir-ilce-var-1081586012.html
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Seçime günler kala 30 büyükşehir anketi: Eskişehir, Adana, Antalya, Hatay, Ordu'da 'sürpriz'

08:57 12.03.2024
© AA / İbrahim ErikanYerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA / İbrahim Erikan
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Türkiye'nin yerel seçim sandığına gitmesine son 19 gün kala 30 büyükşehirde yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Ankete göre AK Parti’nin CHP’nin elindeki bazı büyükşehirleri geri aldığı görülüyor.
Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın yaptığı son yerel seçim anketine göre, Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay'da AK Parti-MHP; Ordu'da İYİ Parti önde gidiyor. Şanlıurfa'da yüzde 32 alan AK Parti-MHP'yi yüzde 29'la Yeniden Refah Partisi’nin takip ettiği görüldü.
31 Mart Yerel Seçimi'ne 1 aydan kısa bir süre kala 'siyasi partilerin adaylarını açıkladığı anda' yaptıkları 'Büyükşehirler Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçlarına göre üç büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayları önde.
21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmada ilk olarak "Partilerden bağımsız belediye başkan adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır" diye soruldu.
Ankete katılanların yüzde 38'i "İhtiyaç halinde ulaşılabilir olmalıdır" derken yüzde 32'si ise "Devlet adamı ciddiyetiyle mütevazı olmalıdır" dedi.
"Belediye başkanlığı seçiminde sizin için parti mi aday mı önemli" sorusuna ise yüzde 46 "Hem aday, hem parti önemli" yüzde 33 ise "Parti önemli" yanıtını verdi.
"Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir" sorusuna yüzde 48 "Hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sorunlar" karşılığını verirken yüzde 13 ise "Ahlaki ve sosyal sorunlar" dedi.

İstanbul

Ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor.
5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İYİ Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, YRP ise yüzde 2.5 oy oranına sahip.

Ankara

Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 44 oy oranıyla Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un 6 puan önünde yer alıyor. Ankara'da 4 bin 300 kişiyle yüz yüze yapılan anket görüşmesi sonucuna göre, Yavaş, yüzde 44, Altınok yüzde 38, YRP yüzde 4, İYİ Parti yüzde 3 ve DEM Parti yüzde 2 oy oranına sahip.

İzmir

İzmir'de ise CHP'nin adayı Cemil Tugay, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ'ın 17 puan önüne geçmiş durumda. 3 bin 550 kişiyle yüz yüze yapılan anket sonucuna göre; Hamza Dağ yüzde 31, Tugay yüzde 48, İYİ Parti yüzde 7, DEM Parti yüzde 4, YRP'nin ise yüzde 1 oy oranına sahip olduğu görülüyor.
Anket şirketi, araştırmanın yöntemini ise şöyle açıkladı:
"21 Şubat - 09 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma 30 büyükşehrinde ve bu şehirlere bağlı ilçe ve mahallelerde seçmen / nüfus dağılımına uygun hazırlanan formlar yüz yüze anket tekniği uygulanarak yapılmıştır. Büyükşehirlerin ilçe ve mahallelerinde ülke seçmen yaş grupları ortalamasına uygun genel yapısını vermeye en yakın sayıda olabildiğince büyükşehir nüfus dağılım dengesine uygun orantılanarak bir dağılım elde edilmiştir."
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yapılan araştırmanın siyasi partilerin adaylarını resmi olarak ilk açıkladığı günlerde yapıldığını belirtti. Kulat açıklamasında, "Şimdi yeni bir çalışma için sahaya çıkılacaktır. Bu zaman diliminde (ilk günlerde) yapılan bir araştırma kampanya başarısını yeterince yansıtmaz" ifadelerini kullandı.
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
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