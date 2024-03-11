https://sputniknews.com.tr/20240311/istanbulda-son-secim-anketi-ile-15-yil-sonra-bir-ilk-el-degistiren-bir-ilce-var-1081586012.html
İstanbul'da son seçim anketi ile 15 yıl sonra bir ilk: El değiştiren bir ilçe var
İstanbul'da son seçim anketi ile 15 yıl sonra bir ilk: El değiştiren bir ilçe var
Sputnik Türkiye
CHP'nin masasındaki son İstanbul anketinin sonucunda AK Parti'nin yönettiği 3 belediyede oranların kafa kafaya olduğu görüldü. Yine AK Partili belediyelerin... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T13:09+0300
2024-03-11T13:09+0300
2024-03-11T13:11+0300
istanbul
seçim
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
akp
2024 türkiye yerel seçimleri
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İYİ Parti'yle ittifak çabalarından umduğu sonucu alamayan ve DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' üzerinde çalışan CHP'nin yaptığı ankete göre, İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları rakiplerine yetişti.SarıyerAnket sonucuna göre CHP'li Şükrü Genç'in yönettiği Sarıyer Belediyesi'nde fark açık:SancaktepeSancaktepe'de kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:31 Mart'ta kazanması durumunda CHP, 15 yıl sonra Sancaktepe'yi AK Parti'den almış olacak.BayrampaşaMynet'te yer alan habere göre, Bayrampaşa'daki sonuç kararsızlar dağıtıldıktan sonra fark bıçaksırtı:TuzlaKararsızlar dağıtıldıktan sonra Tuzla'daki tablo:ÜsküdarÜsküdar'da da yine kafa kafaya bir sonuç ortaya çıkıyor:
https://sputniknews.com.tr/20240311/ahmet-hakan-muhalefete-sordu-erdogan-birakinca-senin-halin-ne-olacak-1081576896.html
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istanbul, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, akp
istanbul, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, akp
İstanbul'da son seçim anketi ile 15 yıl sonra bir ilk: El değiştiren bir ilçe var
13:09 11.03.2024 (güncellendi: 13:11 11.03.2024)
CHP'nin masasındaki son İstanbul anketinin sonucunda AK Parti'nin yönettiği 3 belediyede oranların kafa kafaya olduğu görüldü. Yine AK Partili belediyelerin birinde CHP'nin öne geçtiği görüldü.
İYİ Parti'yle ittifak çabalarından umduğu sonucu alamayan ve DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' üzerinde çalışan CHP'nin yaptığı ankete göre, İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları rakiplerine yetişti.
Anket sonucuna göre CHP'li Şükrü Genç'in yönettiği Sarıyer Belediyesi'nde fark açık:
Mustafa Oktay Aksu
(CHP adayı): yüzde 45.8
Hüseyin Çoşkun
(AK Parti adayı): yüzde 27.4
Şükrü Genç
(Mevcut belediye başkanı) yüzde 21.9
Sancaktepe'de kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:
Şeyma Döğücü
(mevcut belediye başkanı) yüzde 47
Alper Yeğin
(CHP adayı): yüzde 48.4
31 Mart'ta kazanması durumunda CHP, 15 yıl sonra Sancaktepe'yi AK Parti'den almış olacak.
Mynet'te yer alan habere göre, Bayrampaşa'daki sonuç kararsızlar dağıtıldıktan sonra fark bıçaksırtı:
(AK parti adayı) İlknur Kovaç Bayraktar
yüzde 44.1
(CHP adayı) Hasan Mutlu
yüzde 43.9
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Tuzla'daki tablo:
Yüzde 44.4 Şadi Yazıcı
(Mevcut belediye başkanı)
Yüzde 44.2 Eren Ali Bingöl
(CHP adayı)
Üsküdar'da da yine kafa kafaya bir sonuç ortaya çıkıyor:
(Mevcut belediye başkanı) Hilmi Türkmen
yüzde 46.5
(CHP adayı) Sinem Dedetaş
yüzde 45.7