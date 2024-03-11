https://sputniknews.com.tr/20240311/istanbulda-son-secim-anketi-ile-15-yil-sonra-bir-ilk-el-degistiren-bir-ilce-var-1081586012.html

İstanbul'da son seçim anketi ile 15 yıl sonra bir ilk: El değiştiren bir ilçe var

İstanbul'da son seçim anketi ile 15 yıl sonra bir ilk: El değiştiren bir ilçe var

Sputnik Türkiye

CHP'nin masasındaki son İstanbul anketinin sonucunda AK Parti'nin yönettiği 3 belediyede oranların kafa kafaya olduğu görüldü. Yine AK Partili belediyelerin... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T13:09+0300

2024-03-11T13:09+0300

2024-03-11T13:11+0300

istanbul

seçim

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

akp

2024 türkiye yerel seçimleri

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İYİ Parti'yle ittifak çabalarından umduğu sonucu alamayan ve DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' üzerinde çalışan CHP'nin yaptığı ankete göre, İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları rakiplerine yetişti.SarıyerAnket sonucuna göre CHP'li Şükrü Genç'in yönettiği Sarıyer Belediyesi'nde fark açık:SancaktepeSancaktepe'de kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:31 Mart'ta kazanması durumunda CHP, 15 yıl sonra Sancaktepe'yi AK Parti'den almış olacak.BayrampaşaMynet'te yer alan habere göre, Bayrampaşa'daki sonuç kararsızlar dağıtıldıktan sonra fark bıçaksırtı:TuzlaKararsızlar dağıtıldıktan sonra Tuzla'daki tablo:ÜsküdarÜsküdar'da da yine kafa kafaya bir sonuç ortaya çıkıyor:

https://sputniknews.com.tr/20240311/ahmet-hakan-muhalefete-sordu-erdogan-birakinca-senin-halin-ne-olacak-1081576896.html

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istanbul, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, akp