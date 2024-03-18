https://sputniknews.com.tr/20240318/gaziantepte-bbp-belediye-baskan-adayina-silahli-saldiri-1081785576.html

Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı

Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda yaralanan... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T01:32+0300

2024-03-18T01:32+0300

2024-03-18T01:32+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

gaziantep

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

silahlı saldırı

şehitkamil

şehitkamil belediyesi

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde medyana gelen olayda, iddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.3 el ateş edildi, 1'i araca isabet ettiToplam 3 el ateş edilirken mermilerden biri araca isabet etti. Olay sonrası yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak kapsamlı araştırma yaptı.Silahlı saldırının ardından Yüksel konu ile ilgili şikayette bulunmak ve ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Saldırı sonrası açıklama yapan Yüksel, ekibiyle birlikte iyi olduklarını vurgulayarak yükselişlerini hiçbir gücün durduramayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini söyledi.Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/bbp-genel-baskani-desticinin-kaza-yapan-makam-aracini-tasiyan-cekici-amasyada-yandi-1081400016.html

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gaziantep, bbp, büyük birlik partisi (bbp), silahlı saldırı, şehitkamil, şehitkamil belediyesi