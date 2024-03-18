https://sputniknews.com.tr/20240318/fidan-kyb-liderligi-turkiyeye-ulusal-guvenlik-tehdidi-teskil-ediyor-halki-ise-turkiyenin-dostu-1081820302.html
Fidan: KYB liderliği Türkiye'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil ediyor, halkı ise Türkiye'nin dostu
Fidan: KYB liderliği Türkiye'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil ediyor, halkı ise Türkiye'nin dostu
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakan Fidan, Süleymaniye'deki KYB liderliğinin PKK'yla işbirliği nedeniyle Türkiye'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini, halkının ise... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T22:05+0300
2024-03-18T22:05+0300
2024-03-18T22:05+0300
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081417429_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a9bc8ac271e39564b0b62d4e576c39d.jpg
süleymaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081417429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91c948b6b80bdb1d6632ede8ac6ba2b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakan fidan, süleymaniye, kyb, pkk
hakan fidan, süleymaniye, kyb, pkk
Fidan: KYB liderliği Türkiye'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil ediyor, halkı ise Türkiye'nin dostu
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakan Fidan, Süleymaniye'deki KYB liderliğinin PKK'yla işbirliği nedeniyle Türkiye'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini, halkının ise Türkiye'nin dostu olduğunu söyledi.