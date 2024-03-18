https://sputniknews.com.tr/20240318/cumhurbaskani-erdogan-ankarada-4-kolordu-komutanliginda-askerlerle-iftar-programinda-konusuyor-1081817865.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız
Sputnik Türkiye
Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T19:58+0300
2024-03-18T19:58+0300
2024-03-18T20:41+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
iftar
asker
suriye
operasyon
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu, huzurlu yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok" dedi.Erdoğan, "Güçlü orduya sahip olmak bizim için tercihten öte mecburiyettir. Biz caydırıcılığını daima en üst seviyede tutması gereken bir ülkeyiz, milletiz, orduyuz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240318/cumhurbaskani-erdogan-ataturk-cumhuriyet-kulesi-acilis-toreninde-konusuyor-1081812066.html
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recep tayyip erdoğan, iftar, asker, suriye, operasyon
recep tayyip erdoğan, iftar, asker, suriye, operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız
19:58 18.03.2024 (güncellendi: 20:41 18.03.2024)
Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu, huzurlu yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok" dedi.
Erdoğan, "Güçlü orduya sahip olmak bizim için tercihten öte mecburiyettir. Biz caydırıcılığını daima en üst seviyede tutması gereken bir ülkeyiz, milletiz, orduyuz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız. Can çekişen ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına, milletin başına tekrar bela olmasına izin vermeyeceğiz. Amacımız evlatlarımıza terörün karanlık gölgesinden tamamen kurtulmuş, yolu da bahtı da aydınlık bir Türkiye teslim etmektir."