https://sputniknews.com.tr/20240318/cumhurbaskani-erdogan-ankarada-4-kolordu-komutanliginda-askerlerle-iftar-programinda-konusuyor-1081817865.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız

Sputnik Türkiye

Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T19:58+0300

2024-03-18T19:58+0300

2024-03-18T20:41+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

iftar

asker

suriye

operasyon

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu, huzurlu yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok" dedi.Erdoğan, "Güçlü orduya sahip olmak bizim için tercihten öte mecburiyettir. Biz caydırıcılığını daima en üst seviyede tutması gereken bir ülkeyiz, milletiz, orduyuz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20240318/cumhurbaskani-erdogan-ataturk-cumhuriyet-kulesi-acilis-toreninde-konusuyor-1081812066.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, iftar, asker, suriye, operasyon