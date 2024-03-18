Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet
16:42 18.03.2024 (güncellendi: 17:03 18.03.2024)
© Özkan BilginErdoğan Hakkari'de
© Özkan Bilgin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nikahlarını 152 metre yüksekliğindeki salonda kıyacak çiftlerimiz yeni hayatlarına bulutların üzerinde girecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören’de ‘’Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'’nde konuştu:
Nikahlarını 152 metre yüksekliğindeki salonda kıyacak çiftlerimiz yeni hayatlarına bulutların üzerinde girecek.
Vizyonsuzluğu, hizmetsizliği yücelten anlayış öne çıkarılmaya çalışılıyor.
Yol yapmayan siyasetçi profilleri arzıendam ediyorlar. Bu beyefendi geldi geleli yolda asfalt yok, Ben Ankaralıyım, ne yapıyorsak biz yapıyoruz. metro falan yok, derdi de yok.
Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet
Dolarları desteleri gördünüz mü, hayırdır ne iş bu?
Turgut kardeşime güveniyorum.
31 Mart çok önemli. Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edeceğiz
Biz, eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken meydanı, tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız.
Çalışanlarımızın küçük esnafımızın yaşadığı refah kaybının farkındayız.
Uyguladığımız ekonomi programı üzerinden şüpheler oluşturarak seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar, her zamanki gibi kısa vadeli vurgun amaçlıyor