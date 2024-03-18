Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet

Nikahlarını 152 metre yüksekliğindeki salonda kıyacak çiftlerimiz yeni hayatlarına bulutların üzerinde girecek. Nikahlarını 152 metre yüksekliğindeki salonda kıyacak çiftlerimiz yeni hayatlarına bulutların üzerinde girecek.

Vizyonsuzluğu, hizmetsizliği yücelten anlayış öne çıkarılmaya çalışılıyor. Vizyonsuzluğu, hizmetsizliği yücelten anlayış öne çıkarılmaya çalışılıyor.

Yol yapmayan siyasetçi profilleri arzıendam ediyorlar. Bu beyefendi geldi geleli yolda asfalt yok, Ben Ankaralıyım, ne yapıyorsak biz yapıyoruz. metro falan yok, derdi de yok. Yol yapmayan siyasetçi profilleri arzıendam ediyorlar. Bu beyefendi geldi geleli yolda asfalt yok, Ben Ankaralıyım, ne yapıyorsak biz yapıyoruz. metro falan yok, derdi de yok.

Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet

Dolarları desteleri gördünüz mü, hayırdır ne iş bu? Dolarları desteleri gördünüz mü, hayırdır ne iş bu?

Turgut kardeşime güveniyorum. Turgut kardeşime güveniyorum.

31 Mart çok önemli. Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edeceğiz 31 Mart çok önemli. Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edeceğiz

Biz, eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken meydanı, tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız. Biz, eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken meydanı, tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız.

Çalışanlarımızın küçük esnafımızın yaşadığı refah kaybının farkındayız. Çalışanlarımızın küçük esnafımızın yaşadığı refah kaybının farkındayız.