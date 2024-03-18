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Fenerbahçe-Trabzon maçı olayları dünya basınının gündeminde: 'Türklerden acımasız meydan savaşı'
Fenerbahçe-Trabzon maçı olayları dünya basınının gündeminde: 'Türklerden acımasız meydan savaşı'
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın sonu büyük olaylara sahne oldu. Sahaya Trabzonspor taraftarları galibiyet... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
trabzon
trabzonspor
futbol
maç
kavga
olay
bıçaklı kavga
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Trabzonspor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Halil Umut Meler’in düdük çaldığı karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-2’lik zaferiyle sona erdi. Maçın ardından sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bir Trabzonspor taraftarı sahaya girdi. Yaşanan arbedenin ardından saha alanı karıştı. Onlarca taraftar sahaya girerken karşılıklı yumruklaşmalar yaşandı. Güvenlik güçlerinin araya girdiği olayda Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına girdi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.Mundo Deportivo: Acımasız bir meydan savaşı yaşandıGlobo: İçler acısı manzaraMarca: Trabzonsporlu radkaller Fenerbahçeli oyunculara saldırdıLa Voz: Yumruk yumruğa kavgaFenerbahçe'nin saha ortasında kutlama yaptığı sırada Trabzonspor taraftarlarının içeri girmesiyle kavga çıktı. Fenerbahçeli futbolcular ev sahibi ekibin taraftarlarıyla yumruk yumruğa kavga etti.Bild: Türkiye'de skandalAs:Ev sahibi taraftarların istilası başladıSport: Türkiye'de barbarlıkSportnie: Batshuayi sahaya hücum edenlerden birine karate tekmesi attıPazar günü Türkiye Süper Lig'inde işler ilk kez kontrolden çıkmadı. Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye karşı oynadı ve Belçikalı forvet Michy Batshuayi maçın bitimine az bir süre kala deplasman ekibine galibiyeti getiren golü attı. Son düdükten sonra işler ters gitti. Hakem düdüğü çaldı ve konuk takım oyuncuları hemen oyuncu tüneline doğru koşmak zorunda kaldı. Gerçekten de ev sahibi takımın taraftarları sahaya hücum ediyordu. Hatta taraftarlar soyunma odalarına doğru koşan oyunculara müdahale etmeye çalıştı. Batshuayi buna izin vermedi ve görüntülerde sahaya hücum edenlerden birine karate tekmesi attığı görülüyor. Türkiye'de lig bu sezonun başlarında tuhaf bir olay nedeniyle bir kez bile durduruldu. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem yerdeyken, Ankaragücü'nden başka kişiler tarafından da birkaç tekme aldı. Nihayetinde Süper Lig bir hafta sonra yeniden başladı.Chosun: Futbol değil felaket
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Fenerbahçe-Trabzon maçı olayları dünya basınının gündeminde: 'Türklerden acımasız meydan savaşı'

09:06 18.03.2024 (güncellendi: 09:23 18.03.2024)
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583
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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın sonu büyük olaylara sahne oldu. Sahaya Trabzonspor taraftarları galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Michy Batshuayi ile ilgili kung-fu benzetmesi dikkat çekti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Halil Umut Meler’in düdük çaldığı karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-2’lik zaferiyle sona erdi. Maçın ardından sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bir Trabzonspor taraftarı sahaya girdi.
Yaşanan arbedenin ardından saha alanı karıştı. Onlarca taraftar sahaya girerken karşılıklı yumruklaşmalar yaşandı. Güvenlik güçlerinin araya girdiği olayda Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına girdi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

Mundo Deportivo: Acımasız bir meydan savaşı yaşandı

"Fenerbahçeli futbolcular sahanın ortasında galibiyeti kutlarken Trabzonsporlu futbolcular sahaya atladı ve onlara vurmaya başladı. Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay. Ne yazık ki bu son olmayacak. Sezon başında bir hakemin sahaya girip hakeme saldırmasıyla şampiyonluk zaten askıya alınmıştı ve şimdi işler bir adım daha ileri gitti. Fenerbahçeli oyuncular sahanın ortasında zaferi kutlarken, Trabzonsporlu taraftarlar tüm güvenliği aşarak onların peşinden gitmeye karar verdi ve acımasız bir meydan savaşı yaşandı. Bazıları soyunma odasına girmeyi başardı ancak diğerlerinin kendilerini savunmaktan başka çaresi yoktu."

Globo: İçler acısı manzara

Trabzonspor taraftarları, yenilginin ardından sahaya girip, F.Bahçeli oyuncularla kavga etti. Konuk ekibin galibiyetinin ardından sahada içler acısı manzaralar oluştu. Türk futbolu son aylarda üzücü görüntülere sahne oldu.

Marca: Trabzonsporlu radkaller Fenerbahçeli oyunculara saldırdı

Bu ne ilk ne de son olacak: Türk futbolundan bir kez daha üzücü görüntüler geliyor Fenerbahçeli futbolcular gergin ve sert geçen bir maçın ardından Trabzonspor karşısında alınan galibiyeti kutladı. Birkaç radikal onlara saldırmak için sahaya atladı ve futbolcular tekme ve yumruklarla karşılık verdi.

La Voz: Yumruk yumruğa kavga

Fenerbahçe'nin saha ortasında kutlama yaptığı sırada Trabzonspor taraftarlarının içeri girmesiyle kavga çıktı. Fenerbahçeli futbolcular ev sahibi ekibin taraftarlarıyla yumruk yumruğa kavga etti.

Bild: Türkiye'de skandal

Oyuncu taraftarlarla kavga etti, eski Borussia Dortmund futbolcusu şiddetli tekmeler attı! Türkiye Birinci Ligi'nde inanılmaz sahneler! Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı 3:2'lik galibiyetin ardından maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. Yüzlerce Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı! . Eski BVB forveti Michy Batshuayi kung-fu stiliyle bir taraftara göğüs hizasında tekme bile attı! Batshuayi taç çizgisinin önünde beklerken taraftar onu geçmeye çalıştı. Batshuayi daha sonra ona doğru hamle yaptı ve tekme attı!

As:Ev sahibi taraftarların istilası başladı

Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından Fenerbahçeli oyuncular saha ortasında kutlama yaptı. Ev sahibi taraftarların istilası başladı ve her şey oyuncularla talihsiz bir meydan savaşıyla sona erdi.

Sport: Türkiye'de barbarlık

Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar Türkiye'de sahada kavga etti ve birbirlerini yumrukladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada zaferlerini kutlayan Fenerbahçeli futbolcular Trabzonsporlu taraftarların saldırısına uğradı.

Sportnie: Batshuayi sahaya hücum edenlerden birine karate tekmesi attı

Pazar günü Türkiye Süper Lig'inde işler ilk kez kontrolden çıkmadı. Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye karşı oynadı ve Belçikalı forvet Michy Batshuayi maçın bitimine az bir süre kala deplasman ekibine galibiyeti getiren golü attı. Son düdükten sonra işler ters gitti. Hakem düdüğü çaldı ve konuk takım oyuncuları hemen oyuncu tüneline doğru koşmak zorunda kaldı. Gerçekten de ev sahibi takımın taraftarları sahaya hücum ediyordu. Hatta taraftarlar soyunma odalarına doğru koşan oyunculara müdahale etmeye çalıştı. Batshuayi buna izin vermedi ve görüntülerde sahaya hücum edenlerden birine karate tekmesi attığı görülüyor. Türkiye'de lig bu sezonun başlarında tuhaf bir olay nedeniyle bir kez bile durduruldu. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem yerdeyken, Ankaragücü'nden başka kişiler tarafından da birkaç tekme aldı. Nihayetinde Süper Lig bir hafta sonra yeniden başladı.

Chosun: Futbol değil felaket

Bu bir futbol değil delafet. Türkiye Süper Lig'de şok edici şiddet olayları yaşandı. Yumruklar ve tekmelerle dolu 'şok edici' bir görüntü. Yüzlerce öfkeli taraftar sahaya girdi, her yerde kavga çıktı.
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