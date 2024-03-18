https://sputniknews.com.tr/20240318/fenerbahce-trabzon-maci-olaylari-dunya-basininin-gundeminde-turklerden-acimazsiz-meydan-savasi-1081793757.html

Fenerbahçe-Trabzon maçı olayları dünya basınının gündeminde: 'Türklerden acımasız meydan savaşı'

Fenerbahçe-Trabzon maçı olayları dünya basınının gündeminde: 'Türklerden acımasız meydan savaşı'

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın sonu büyük olaylara sahne oldu. Sahaya Trabzonspor taraftarları galibiyet... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T09:06+0300

2024-03-18T09:06+0300

2024-03-18T09:23+0300

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kavga

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bıçaklı kavga

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Trabzonspor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Halil Umut Meler’in düdük çaldığı karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-2’lik zaferiyle sona erdi. Maçın ardından sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bir Trabzonspor taraftarı sahaya girdi. Yaşanan arbedenin ardından saha alanı karıştı. Onlarca taraftar sahaya girerken karşılıklı yumruklaşmalar yaşandı. Güvenlik güçlerinin araya girdiği olayda Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına girdi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.Mundo Deportivo: Acımasız bir meydan savaşı yaşandıGlobo: İçler acısı manzaraMarca: Trabzonsporlu radkaller Fenerbahçeli oyunculara saldırdıLa Voz: Yumruk yumruğa kavgaFenerbahçe'nin saha ortasında kutlama yaptığı sırada Trabzonspor taraftarlarının içeri girmesiyle kavga çıktı. Fenerbahçeli futbolcular ev sahibi ekibin taraftarlarıyla yumruk yumruğa kavga etti.Bild: Türkiye'de skandalAs:Ev sahibi taraftarların istilası başladıSport: Türkiye'de barbarlıkSportnie: Batshuayi sahaya hücum edenlerden birine karate tekmesi attıPazar günü Türkiye Süper Lig'inde işler ilk kez kontrolden çıkmadı. Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye karşı oynadı ve Belçikalı forvet Michy Batshuayi maçın bitimine az bir süre kala deplasman ekibine galibiyeti getiren golü attı. Son düdükten sonra işler ters gitti. Hakem düdüğü çaldı ve konuk takım oyuncuları hemen oyuncu tüneline doğru koşmak zorunda kaldı. Gerçekten de ev sahibi takımın taraftarları sahaya hücum ediyordu. Hatta taraftarlar soyunma odalarına doğru koşan oyunculara müdahale etmeye çalıştı. Batshuayi buna izin vermedi ve görüntülerde sahaya hücum edenlerden birine karate tekmesi attığı görülüyor. Türkiye'de lig bu sezonun başlarında tuhaf bir olay nedeniyle bir kez bile durduruldu. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem yerdeyken, Ankaragücü'nden başka kişiler tarafından da birkaç tekme aldı. Nihayetinde Süper Lig bir hafta sonra yeniden başladı.Chosun: Futbol değil felaket

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