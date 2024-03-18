https://sputniknews.com.tr/20240318/fenerbahce-papara-parktan-ayrildi-taraftarlar-sabiha-gokcen-havalimaninda-beklemeye-basladi--1081785798.html

Fenerbahçe, Papara Park'tan ayrıldı: Taraftarlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklemeye başladı

Fenerbahçe, Papara Park'tan ayrıldı: Taraftarlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklemeye başladı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'yi taraftarlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklemeye başladı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T02:06+0300

2024-03-18T02:06+0300

2024-03-18T02:06+0300

spor

trabzon

trendyol süper lig

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- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe Futbol Takımı, olaylı maçın ardından stattan ayrıldı.Karşılaşma sonunda çıkan olaylardan dolayı bir süre güvenlik önlemleri nedeniyle statta bekletilen sarı-lacivertli kafile, otobüsle Papara Park'tan Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı.Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Fenerbahçe kafilesiyle birlikte 01.30 sıralarında stadyumdan ayrılarak havaalanına geçti. Kafilenin güzergahtaki geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.Taraftarlar sarı-lacivertli kafileyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekliyor.Ne olmuştu?Tredyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından, sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu saha karışmıştı.

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