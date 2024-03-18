https://sputniknews.com.tr/20240318/fenerbahce-papara-parktan-ayrildi-taraftarlar-sabiha-gokcen-havalimaninda-beklemeye-basladi--1081785798.html
Fenerbahçe, Papara Park'tan ayrıldı: Taraftarlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklemeye başladı
Fenerbahçe, Papara Park'tan ayrıldı: Taraftarlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklemeye başladı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'yi taraftarlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklemeye başladı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T02:06+0300
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2024-03-18T02:06+0300
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trabzon
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- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe Futbol Takımı, olaylı maçın ardından stattan ayrıldı.Karşılaşma sonunda çıkan olaylardan dolayı bir süre güvenlik önlemleri nedeniyle statta bekletilen sarı-lacivertli kafile, otobüsle Papara Park'tan Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı.Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Fenerbahçe kafilesiyle birlikte 01.30 sıralarında stadyumdan ayrılarak havaalanına geçti. Kafilenin güzergahtaki geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.Taraftarlar sarı-lacivertli kafileyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekliyor.Ne olmuştu?Tredyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından, sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu saha karışmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240318/icisleri-bakanligindan-trabzonspor-fenerbahce-macina-sorusturma--1081781644.html
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trabzon, trendyol süper lig
Fenerbahçe, Papara Park'tan ayrıldı: Taraftarlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklemeye başladı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'yi taraftarlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklemeye başladı.
- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe Futbol Takımı, olaylı maçın ardından stattan ayrıldı.
Karşılaşma sonunda çıkan olaylardan dolayı bir süre güvenlik önlemleri nedeniyle statta bekletilen sarı-lacivertli kafile, otobüsle Papara Park'tan Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Fenerbahçe kafilesiyle birlikte 01.30 sıralarında stadyumdan ayrılarak havaalanına geçti.
Kafilenin güzergahtaki geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
Taraftarlar sarı-lacivertli kafileyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekliyor.
Tredyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından, sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu saha karışmıştı.