https://sputniknews.com.tr/20240318/fenerbahce-istanbula-ulasti-sari-lacivertli-kafileyi-2-bin-taraftar-tezahuratlarla-karsiladi-1081789526.html

Fenerbahçe, İstanbul'a ulaştı: Sarı-lacivertli kafileyi, 2 bin taraftar tezahüratlarla karşıladı

Fenerbahçe, İstanbul'a ulaştı: Sarı-lacivertli kafileyi, 2 bin taraftar tezahüratlarla karşıladı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında yaklaşık 2... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T04:42+0300

2024-03-18T04:42+0300

2024-03-18T04:42+0300

spor

fenerbahçe

trabzonspor

mert hakan yandaş

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/12/1081788786_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_511cf1308703717c02e007942299b9ca.jpg

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen ve ardından yaşanan olaylar nedeniyle geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Trabzon'dan kalkan özel uçakla Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a ulaştı.Maç sonunda yaşanan olaylar sebebiyle geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Trabzon'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı.Havalimanına saatler öncesinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının çıkışıyla oyunculara tezahüratlarla moral verdi.Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanında taraflara yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra kendileri için ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240318/trabzonspor---fenerbahce-macinda-neler-yasandi-1081788943.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, trabzonspor, mert hakan yandaş