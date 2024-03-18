https://sputniknews.com.tr/20240318/fenerbahce-istanbula-ulasti-sari-lacivertli-kafileyi-2-bin-taraftar-tezahuratlarla-karsiladi-1081789526.html
Fenerbahçe, İstanbul'a ulaştı: Sarı-lacivertli kafileyi, 2 bin taraftar tezahüratlarla karşıladı
Fenerbahçe, İstanbul'a ulaştı: Sarı-lacivertli kafileyi, 2 bin taraftar tezahüratlarla karşıladı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında yaklaşık 2... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T04:42+0300
2024-03-18T04:42+0300
2024-03-18T04:42+0300
spor
fenerbahçe
trabzonspor
mert hakan yandaş
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen ve ardından yaşanan olaylar nedeniyle geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Trabzon'dan kalkan özel uçakla Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a ulaştı.Maç sonunda yaşanan olaylar sebebiyle geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Trabzon'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı.Havalimanına saatler öncesinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının çıkışıyla oyunculara tezahüratlarla moral verdi.Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanında taraflara yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra kendileri için ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240318/trabzonspor---fenerbahce-macinda-neler-yasandi-1081788943.html
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fenerbahçe, trabzonspor, mert hakan yandaş
fenerbahçe, trabzonspor, mert hakan yandaş
Fenerbahçe, İstanbul'a ulaştı: Sarı-lacivertli kafileyi, 2 bin taraftar tezahüratlarla karşıladı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında yaklaşık 2 bin taraftar tezahüratlarla karşıladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen ve ardından yaşanan olaylar nedeniyle geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Trabzon'dan kalkan özel uçakla Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a ulaştı.
Maç sonunda yaşanan olaylar sebebiyle geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Trabzon'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı.
Havalimanına saatler öncesinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının çıkışıyla oyunculara tezahüratlarla moral verdi.
Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanında taraflara yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra kendileri için ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.