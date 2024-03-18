https://sputniknews.com.tr/20240318/erdogan-gelismis-ulkelerin-yillarca-bas-edemeyecegi-enkaz-yiginlarini-biz-kisa-surede-kaldirdik-1081805375.html
Erdoğan: Gelişmiş ülkelerin yıllarca baş edemeyeceği enkaz yığınlarını biz kısa sürede kaldırdık
Erdoğan: Gelişmiş ülkelerin yıllarca baş edemeyeceği enkaz yığınlarını biz kısa sürede kaldırdık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin yıllarca baş edemeyeceği enkaz yığınlarını biz kısa sürede kaldırdık, yeni konut teslimine başladık." dedi. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240318/18-mart-canakkale-zaferi-icin-turkiyenin-dort-bir-yaninda-torenler-duzenleniyor-1081801566.html
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recep tayyip erdoğan, çanakkale
recep tayyip erdoğan, çanakkale
Erdoğan: Gelişmiş ülkelerin yıllarca baş edemeyeceği enkaz yığınlarını biz kısa sürede kaldırdık
13:22 18.03.2024 (güncellendi: 13:28 18.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin yıllarca baş edemeyeceği enkaz yığınlarını biz kısa sürede kaldırdık, yeni konut teslimine başladık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu:
Ülkemizin son 10 yılda maruz kaldıklarına bakınca hep aynı yüzleri görüyoruz. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz dikildi.
Gelişmiş ülkelerin yıllarca baş edemeyeceği enkaz yığınlarını biz kısa sürede kaldırdık, yeni konut teslimine başladık.
Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz.