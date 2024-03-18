https://sputniknews.com.tr/20240318/18-mart-canakkale-zaferi-icin-turkiyenin-dort-bir-yaninda-torenler-duzenleniyor-1081801566.html

18 Mart Çanakkale Zaferi için Türkiye'nin dört bir yanında törenler düzenleniyor

18 Mart Çanakkale Zaferi için Türkiye'nin dört bir yanında törenler düzenleniyor

Sputnik Türkiye

I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gündür olan 18 Mart... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

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18 mart

18 mart çanakkale zaferi

multimedya

ingiliz

ingiliz ordusu

çanakkale

çanakkale savaşı

çanakkale boğazı

osmanlı

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Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Osmanlı Ordusu'na saldırarak Boğazları ele geçirmeye çalışması ardından, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları karadan ve denizden Çanakkale'yi savundu. Dünyanın en büyük donanma kuvvetlerini Çanakkale'ye getiren ve uzun süre boyunca birçok milletten insan getirerek saldıran İngiliz hükümeti, tarihindeki en büyük bozgunlarından birine uğrayarak Çanakkaleyi terk etmek zorunda kaldı.Çanakkale'nin geçilmez olduğunu gösteren bu savaş tüm Türkiye'nin dört bir yanında askeri törenlerle anılıyor.

çanakkale

çanakkale boğazı

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