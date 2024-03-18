18 Mart Çanakkale Zaferi için Türkiye'nin dört bir yanında törenler düzenleniyor

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Osmanlı Ordusu'na saldırarak Boğazları ele geçirmeye çalışması ardından, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları karadan ve denizden Çanakkale'yi savundu. Dünyanın en büyük donanma kuvvetlerini Çanakkale'ye getiren ve uzun süre boyunca birçok milletten insan getirerek saldıran İngiliz hükümeti, tarihindeki en büyük bozgunlarından birine uğrayarak Çanakkaleyi terk etmek zorunda kaldı.Çanakkale'nin geçilmez olduğunu gösteren bu savaş tüm Türkiye'nin dört bir yanında askeri törenlerle anılıyor.
I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gündür olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için tüm ülke genelinde tören düzenlendi.
Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Osmanlı Ordusu'na saldırarak Boğazları ele geçirmeye çalışması ardından, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları karadan ve denizden Çanakkale'yi savundu. Dünyanın en büyük donanma kuvvetlerini Çanakkale'ye getiren ve uzun süre boyunca birçok milletten insan getirerek saldıran İngiliz hükümeti, tarihindeki en büyük bozgunlarından birine uğrayarak Çanakkaleyi terk etmek zorunda kaldı.
Çanakkale'nin geçilmez olduğunu gösteren bu savaş tüm Türkiye'nin dört bir yanında askeri törenlerle anılıyor.
Kırklareli'nde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kırklareli Şehitliğindeki törende dualar edildi, şehit mezarlarına çiçekler bırakıldı. Programda, şehitler anısına saygı atışı yapıldı.
Kırklareli'nde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kırklareli Şehitliğindeki törende dualar edildi, şehit mezarlarına çiçekler bırakıldı. Programda, şehitler anısına saygı atışı yapıldı.