https://sputniknews.com.tr/20240318/engin-polata-esrarengiz-telefon-her-sey-ortaya-cikiyor-kasima-kadar-bekleyin-1081792306.html

Engin Polat'a esrarengiz telefon: Her şey ortaya çıkıyor, 'Kasım'a kadar bekleyin'

Engin Polat'a esrarengiz telefon: Her şey ortaya çıkıyor, 'Kasım'a kadar bekleyin'

Sputnik Türkiye

Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili azmettirme suçlamasıyla karşı karşıya olan Engin Polat hakkında yeni bir gelişme... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T07:36+0300

2024-03-18T07:36+0300

2024-03-18T07:36+0300

yaşam

engin polat

telefon

telefon görüşmesi

arama

banu parlak

dilan polat

cezaevi

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1 Ekim Pazar günü Dilan Polat ile aralarında husümet olan Banu Parlak'ın Başakşehir'deki güzellik merkezi kurşunlandı. 5 kişinin tutuklanmasıyla birlikte, olayın arkasındaki çete bağlantıları gün yüzüne çıkmaya başladı. Tutuklanan kişiler arasında Daltonlar çetesine mensup isimlerin olması dikkat çekiyor.Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı ve o kişiler Daltonlar çetesi üyesiydi. İddiaya göre aracılar üzerinden baba Sezgin Polat iletişime geçmişti. Sezgin Polat kara para soruşturmasından tutuklandıktan 10 gün sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilip sorgulanmasının nedeni de işte buydu.Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasının ardından bu kez namlular Dilan ve Engin Polat'ın iş yerlerine çevrildi. İki gün arayla ateş açıldı. Kanal D Haber'in haberine göre kara para soruşturmasında Polat ailesinin telefonları dinleniyordu. Saldırıdan 7 gün sonra Engin Polat'a bir telefon geldi. Arayının konumu ise çok dikkat çekiciydi. Mahkum, Maltepe Cezaevi'nden arıyordu. İklinin konuşmalarının içeriği ise Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlayan Daltonlar çetesiydi.Fatih Gezer isimli kişi Polat'a "Bu Can Dalton bu Barış'a ulaşacak kişiler var. Ben onlarla konuştum. Şu an durdu gibiler ama bak saana şunu söylüyorum. Bunlar sana nasıl temas etti. Onu da bilmiyorum da" dedi.Daltonların lideri Barış Boyun hakkında konuşmuşlarAynı isim cezaevinden bir gün sonra tekrar arayarak "Seni bir Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın onu? Bu Barışların kardeşi, ben dedim ki bak Kasım'a kadar bekleyin bir ateşkes yapın. Tamam bak şöyle senle sadece konuşacak. Şu an için ateşkes bir dursun. Baba benim derdim o tamam mı, namludan bir şey çıkmasın be kardeşim. Hani derdim ne biliyor musun? Senin vücuduna ok dönmesin üç dakika beş dakika konuş Kasım'a kadar bunlar bekleyecek. Ben çıkınca bunlarla oturacağım. Muhammet var, Yıldıray var, Koray var, bunlar direkt o İtalya'dakii Barış ile şey hatta ben" dedi. 'Barış' denilen isim ise Daltonların lideri Barış Boyun'du.Telefonda fazla konuşmak istemediEngin Polat ise "Şey kardeşim sen numarayı ver tamam telefonla da çok konuşmanın bir gereği yok" dedi. Parlak'ın ardından Polatların iş yerlerini kurşunlayanların arkasındaki isim de araştırılıyor. Savcılık kaynaklarına göre bu saldırının ardından Barış Boyun da çıkabilir. Çünkü Parlak'ın iş yerini kurşunlattıran Polatlardan daha fazla para talep ettiği için anlaşmazlık yaşandı.

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